Nowa platforma streamingowa ma między innymi wspierać HiT. Pomysł MEiN za 29 milionów złotych

MeduM. Rządowa platforma streamingowa za 29 milionów

VoD to skrót od angielskich słów video on demand, czyli wideo na żądanie. Na tej zasadzie działają platformy takie jak Player, Netflix czy HBO Max.

"Wsparcie podstawy programowej" między innymi dla przedmiotu historia i teraźniejszość

Pozytywną opinię zyskało 16 ofert, z których cztery zostały wybrane do finansowania. Jedna w "komponencie A", który przewiduje "stworzenie, uruchomienie i utrzymanie platformy VoD", oraz trzy w "komponencie B". Zakłada on "opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych dla młodzieży w wieku 12-18 lat (w języku polskim, dodatkowo z możliwością uruchomienia napisów w języku angielskim i ukraińskim) w trzech obszarach".

Natomiast pierwszy z trzech obszarów "komponentu B" to "historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii gospodarczej i politycznej" . Jak przekazało Centrum, "materiały te mają stanowić multimedialne wsparcie podstawy programowej nauczania MEiN dla przedmiotu historia" dla czterech ostatnich klas szkoły podstawowej oraz "historia oraz historia i teraźniejszość w liceum/technikum". Ich liczba to minimum 100.

W założeniach ogólnych czytamy, że w ramach tego obszaru "zostaną przez wykonawcę zaangażowani ambasadorzy przedsięwzięcia, osoby opowiadające o swojej historii lub historii znanej im z opowieści swoich bliskich, którzy byli świadkami, bądź brali udział w przedstawionych wydarzeniach historycznych od roku 1944 do 2015". "Zostaną również zaangażowane osoby znane, które opowiedzą krótką rodzinną historię, będącą wycinkiem historycznego zdarzenia. Influencerzy internetowi jako reprezentanci młodego pokolenia będą opowiadać o swoich emocjach w zetknięciu z konkretnymi wydarzeniami, które często dla wielu były mało znane, a mogły wpłynąć na życie ich dziadków i rodziców, a przez to na ich samych" - napisano.

Drugi obszar to "historia sztuki, muzyki, literatury, teatru, sztuk plastycznych i architektury w ujęciu polskiego dziedzictwa narodowego" , gdzie materiały mają wspierać podstawę programową do muzyki, plastyki, historii muzyki, historii tańca i historii sztuki. Również ma ich powstać minimum 100.

Do realizacji tego zadania wybrano Stowarzyszenie Aktywne Beskidy. Wnioskowana przez nie kwota to 7.452.558,14 zł.

"Innowacyjności produktów i usług, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz ich transferu do gospodarki" to trzeci obszar w ramach "komponentu B", związany z nauczeniem przedsiębiorczości w liceum i technikum. W tym kontekście powstać miałoby minimum 30 materiałów multimedialnych. Tu zaangażowani mają być "naukowcy, wynalazcy, innowatorzy, przedsiębiorcy, autorytety z różnych dziedzin, startup-owcy, influencerzy".

Kilkuminutowe filmy i animacje na platformie MeduM

W dokumentach udostępnionych przez NCBR są również wytyczne do tego, jakie treści mają się pojawić na nowej platformie. To "multimedialne materiały edukacyjne", które "będą prezentowane w nowoczesnej formie krótkich materiałów video, wzbogaconych atrakcyjnymi rozwiązaniami graficznymi i animacją".

Do biura prasowego MEiN oraz do rzeczniczki resortu wysłaliśmy pytania dotyczące między innymi tego, kto był pomysłodawcą stworzenia platformy, powodów do zorganizowania przedsięwzięcia, tego, kto będzie weryfikował pojawiające się na platformie treści oraz moderował witrynę i kiedy zacznie ona funkcjonować. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.