Polska kolej należy do jednej z najbezpieczniejszych w kolejach europejskich. Mimo to również na naszej infrastrukturze zdarzają się takie dni jak dzisiaj - mówił na konferencji prasowej wiceprezes zarządu PKP PLK Mirosław Skubiszyński, odnosząc się do serii poważnych incydentów, do których doszło w czwartek na polskich torach. - Ci z nas, którzy pracują najdłużej w firmie, takiego dnia nie pamiętają - dodał. Wcześniej PKP PLK poinformowało, że powołany został zespół, który ma usprawnić transport po czwartkowych wydarzeniach.

W czwartek doszło do trzech groźnych incydentów na torach. Nad ranem do wykolejenia doszło w Białymstoku (woj. podlaskie). Pociąg jadący do Warszawy wypadł z szyn niedługo po wyjechaniu z dworca. Drugi wypadek wydarzył się po godzinie 12.00 pod Skierniewicami (woj. łódzkie). Na trasie Warszawa - Łódź zderzyły się tam dwa składy. Po godzinie 13 doszło natomiast do wykolejenia pociągu towarowego przejeżdżającego przez dworzec Poznań Starołęka. Skład zablokował główną drogę w tym rejonie miasta.

Ponadto po godzinie 7 rano w okolicach miejscowości Dworek i Uliszki w woj. zachodniopomorskim doszło do wypadku na torach. Pociąg relacji Gryfice - Koszalin uderzył tam w busa przejeżdżającego przez niestrzeżony przejazd. Kierowca busa w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Wiceprezes PKP PLK: ci z nas, którzy pracują najdłużej w firmie, takiego dnia nie pamiętają

Czwartkowe wypadki na konferencji prasowej skomentował wiceprezes zarządu PKP PLK Mirosław Skubiszyński. - Polska kolej należy do jednej z najbezpieczniejszych w kolejach europejskich. Mimo to również na naszej infrastrukturze zdarzają się takie dni jak dzisiaj, chociaż gdy w pamięci szukaliśmy, i w statystykach, takiego dnia, to przyznam szczerze, że ci z nas, którzy pracują najdłużej w firmie, takiego dnia nie pamiętają - powiedział. - Kumulacji wielu rozmaitych zdarzeń, które rozłożyły się też w różnych miejscach kraju, i miały wpływ na ruch kolejowy w dniu dzisiejszym - dodał.

Ocenił, że "we wszystkich przypadkach reakcja personelu związanego z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także drużyn pojazdów trakcyjnych, maszynistów, była reakcją prawidłową". - Myślę, że dzięki reakcji i zachowaniu naszego personelu, personelu kolejowego, te zdarzenia skończyły się w sposób nieprzynoszący szkód dla wszystkich korzystających z kolei - powiedział.

Skubiszyński zaznaczył, że w wyniku czwartkowych zdarzeń "ani podróżni, ani pasażerowie, ani personel kolejowy nie doznał najmniejszych nawet obrażeń, ani nikt nie został poszkodowany". Dodał, że w jednym przypadku ciężkich obrażeń doznał kierowca samochodu, który na przejeździe zderzył się z pociągiem.

PKP PLK: powołano zespół, który nadzoruje kursowanie pociągów

Wszystkie te wypadki spowodowały jednak utrudnienia transportowe. W PKP PLK trwają prace nad udrożnieniem sieci kolejowej. - Powołany jest specjalny zespół składający się z zarządcy infrastruktury i przewoźników, który nadzoruje sprawne i bezpieczne kursowanie pociągów po sieci kolejowej - poinformowała PAP Magdalena Janus ze służb prasowych PKP PLK.

Dodała, że służby techniczne po godzinie 13 przywróciły przejezdność stacji Białystok po porannym wykolejeniu. - W pozostałych lokalizacjach służby kolejowe pracują nad usuwaniem skutków zdarzeń. Służby działają według obowiązujących procedur. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i jak najszybsze przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów - wyjaśniła.

Zgodnie z procedurami przyczyny wszystkich dzisiejszych wydarzeń na sieci kolejowej zbadają komisje kolejowe, które pracują przy każdym z tych przypadków. W czwartkowych wypadkach, za wyjątkiem kierowcy, który wjechał na przejazd, nikt nie ucierpiał. Jak zapewniają służby, nie było również zagrożenia dla środowiska.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft / prpb, mm

Źródło: PAP