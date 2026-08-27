Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Serca dla Tymka znalazło się zbyt późno, ale apel rodziców uratował inne dziecko

|
Serce dla Tymka
Serce dla Tymka uratowało życie innego pacjenta
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Serce dla 13-letniego Tymka znalazło się o jeden dzień za późno. - Prof. Mariusz Kuśmierczyk napisał mi, że "Tymek prawie zdążył" - mówiła na antenie TVN24 Zuzanna Kuffel, dziennikarka medyczna tvn24.pl. Chłopiec zmarł w środę w warszawskim szpitalu, ale narząd, na który czekał, uratował życie innego, 16-letniego pacjenta. Serce przetransportowano z czeskiej Pragi w specjalnym urządzeniu, dzięki któremu cały czas biło.

Od kilku dni nagłaśnialiśmy w tvn24.pl i TVN24 apel rodziców 13-letniego Tymka, który oczekiwał na pilny przeszczep serca. Chłopiec urodził się z  HLHS, czyli zespołem niedorozwoju lewego serca. 

W środę wieczorem mama Tymka, pani Anna Pluszkiewicz przekazała naszej dziennikarce Zuzannie Kuffel, że serce "znalazło się o jeden dzień za późno". Chłopiec zmarł w środę wieczorem w warszawskim szpitalu.

- Mama Tymka powiedziała mi, że właściwie serce spóźniło się o jeden dzień. Chwilę przed godziną pierwszą w nocy prof. Mariusz Kuśmierczyk, kardiochirurg i transplantolog, który miał to serce przeszczepiać, napisał mi, że właśnie kończy przeszczep i że "Tymek prawie zdążył" - mówiła dziś na antenie TVN24 Zuzanna Kuffel, dziennikarka medyczna tvn24.pl.

Jak podkreśliła, losy chłopca ważyły się do ostatnich godzin. W ostatnim dniu pojawiły się powikłania związane m.in. z ECMO, czyli sztucznym płucosercem, które utrzymywało Tymka przy życiu. Rozwinęła się sepsa, a jak mówił nam prof. Jacek Kusa, ordynator Oddziału Kardiologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, dla pacjenta podłączonego pod mechaniczne wspomaganie krążenia w obliczu takich powikłań właściwie nie ma już szansy na ratunek.

- ECMO było wspaniałym ratunkiem, ale każda maszyna ma też swoje minusy, jest niedoskonała. Było wiadomo, że utrzymuje Tymka przy życiu, ale w pewnym momencie mogą pojawić się powikłania, wynikające nie tylko z jego choroby i z tego, jak kruchy był jego organizm, ale też z obecności wielu sztucznych rurek w jego ciele, które zaczęły kolonizować bakterie - mówiła w TVN24 Zuzanna Kuffel.

Serce uratowało życie 16-letniego pacjenta

Narząd, który miał zostać przeszczepiony Tymkowi, ostatecznie uratował innego pacjenta. Serce udało się znaleźć za granicą, w Pradze. Jak relacjonowała Kuffel, nie było transportowane w lodzie, co stanowiło wcześniej standard w transplantologii, lecz zostało podłączone do specjalnej aparatury, dzięki której cały czas pracowało.

Klatka kluczowa-656245
Serce do transplantacji pochodziło od pacjenta z Pragi

- Przy tradycyjnym transporcie od momentu pobrania serca od dawcy są około cztery godziny na jego wszczepienie. W tym przypadku czas ten wydłużył się do około 12 godzin - tłumaczyła Kuffel.

Dzięki temu, kiedy okazało się, że organizm Tymka jest już zakażony, a jego stan wyklucza operację, lekarze zdążyli sprowadzić samolotem ze Słupska 16-letniego pacjenta z podobną wadą serca - również z sercem jednokomorowym - i przeprowadzić przeszczep.

- Prof. Kuśmierczyk napisał mi wprost, że rodzice Tymka swoim apelem uratowali tak naprawdę tego 16-latka - mówiła na antenie TVN24 Zuzanna Kuffel. I podkreśliła, że "wielkie podziękowania i brawa należą się dla rodziny, która zdecydowała się podarować ten najcenniejszy dar". 

Niech apel dalej się niesie

Anna i Wojciech Pluszkiewicz, rodzice chłopca, chcą, aby ich apel niósł się dalej. - Mama Tymka sama do mnie zadzwoniła i opowiedziała, jak to wszystko przebiegało, jak pożegnali syna. Rodzice teraz muszą go pożegnać i zaopiekować się emocjonalnie swoją 16-letnią córką, ale deklarują, że w przyszłości chcą uczestniczyć w reportażach o transplantologii. Chcą dalej szerzyć tę ideę i opowiadać tę historię - mówi dziennikarka tvn24.pl.

Jak dodała, na narządy nadal czeka wiele dzieci. Znalezienie odpowiedniego serca dla najmłodszych pacjentów jest szczególnie trudne. - Dzieci umiera mniej niż dorosłych, więc zmarłych dawców dziecięcych jest znacznie mniej. Czasem można przeszczepić dziecku serce szczupłej osoby dorosłej, jeżeli jego rozmiar jest odpowiedni. Dzieci czekają jednak na narządy dłużej i dlatego mają pierwszeństwo - wyjaśniała na antenie TVN24.

OGLĄDAJ: "W porównaniu z tym, co było 20 lat temu, to jest kosmos"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Mama Tymka mówiła wcześniej, że decyzja o wyrażeniu zgody na pobranie narządów może nadać śmierci sens. - Wczoraj powiedziała mi, że dziś mówi to zdanie w zupełnie innym kontekście - w kontekście swojego syna. Ma nadzieję, że sensem śmierci Tymka będzie to, że więcej będzie się mówiło o transplantologii i więcej osób powie "tak" - relacjonowała Zuzanna Kuffel.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Przemysław Kral
Nagrania, które "mogą rozbić całą prawicę w Polsce"
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieTransplantologiaSercePacjentKardiologia
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2684802017
Blik wprowadza blokadę. Tych transakcji nie zrobisz
BIZNES
Upalna aura
Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
imageTitle
"Moje nazwisko przeszkadza innym". Prawnuk Benito Mussoliniego doczekał się debiutu
EUROSPORT
Alkohol, wtargnięcie na drogę kołowania i próba wejścia na pokład po zamknięciu odprawy
Pasażerowie wtargnęli na drogę kołowania na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Miażdżyca
Miażdżyca może zaczynać się już u dwudziestolatków. Nowe badanie
Anna Bielecka
imageTitle
O'Sullivan wraca do formy. Trump straci pozycję lidera rankingu
Najnowsze
imageTitle
O której dzisiaj mecz polskich siatkarek z Niemkami?
EUROSPORT
Żurek
Żurek: śledztwo w tej sprawie ma dwa priorytety
Polska
Archipelag
Sprawa "znikających milionów". Oddalono skargę kościelnej fundacji
Polska
Orlen
Zlecił raport przeciwko posłowi. Były dyrektor Orlenu z zarzutami
BIZNES
imageTitle
Losowanie drabinki US Open. O której dzisiaj godzinie?
EUROSPORT
imageTitle
Koszykarze zaczynają drugi etap walki o mundial. O której dzisiaj mecz z Izraelem?
EUROSPORT
Burmistrz Wodzisławia Dominik Ł.
Burmistrz miał ponad promil alkoholu. Jest mu "bardzo przykro"
Kielce
Od lewej: Marcin Prokop, Dorota Wellman i Kuba Badach
Kuba Badach zaskoczony widokiem Maryli Rodowicz."AI tak poszło do przodu?"
Kultura i styl
Serial dokumentalny „Łowcy skór” można już w całości oglądać na platformie MAX.
Dostał 25 lat, teraz jest na półrocznej przerwie na wolności. Ale ma wrócić do więzienia
Łódź
Skutki katastrofalnej powodzi w Himalajach
Powódź w Nepalu i Tybecie - jak mogło dojść do katastrofy
METEO
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
Ucieczkę przed policją skończył na ogrodzeniu. Wiózł córkę
Rzeszów
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Ta afera "szeroko otworzyła oczy". Kim jest Radosław Piesiewicz
Sebastian Zakrzewski
Ceny paliw, stacja benzynowa, tankowanie
Ceny paliw w piątek. Co pokażą pylony na stacjach?
BIZNES
Policjanci zatrzymali kobietę podejrzaną o serię agresywnych zachowań wobec swojej sąsiadki
Połamała sąsiadce żebra i nos, szklaną butelką biła po głowie
WARSZAWA
Skutki powodzi na granicy Nepalu i Tybetu
Kolejne zagrożenie na granicy. Nowe jezioro zaczyna się przelewać
METEO
laptop, telefon, komputer
Likwidacja popularnej ulgi. Nowy plan rządu
BIZNES
imageTitle
Wielka awantura na oczach 60 tysięcy kibiców. "Obrażali moją rodzinę"
EUROSPORT
Przemysław Kral
Nagrania, które "mogą rozbić całą prawicę w Polsce"
Polska
39-letni recydywista aresztowany w sprawie ataku nożem
39-letni recydywista zatrzymany. Odpowie za atak nożem na ulicy
WARSZAWA
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Dwa miesiące nocnej prohibicji w Warszawie. Dane policji
Alicja Glinianowicz
Balon przemytniczy pojawił się na Podlasiu
Balony przemytnicze wylądowały w nocy na Podlasiu
Białystok
Strzelanina na osiedlu w Żorach
Uciekająca para potrąciła policjanta. Padły strzały. Recydywa
Żory
Skutki powodzi w Nepalu
Nepal. Rośnie liczba ofiar katastrofalnej powodzi
METEO
Pies został odnaleziony w lesie w worku
Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zapakował psa w worek i wywiózł do lasu
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica