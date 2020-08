Senatorki KO chcą spotkania z minister rodziny w sprawie konwencji antyprzemocowej

Senatorki Koalicji Obywatelskiej zwróciły się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg o spotkanie. Miałoby być poświęcone konwencji antyprzemocowej, nazywanej stambulską. Ich zdaniem nie powinna być ona wypowiadana.

- My nie mamy żadnych wątpliwości, że zapisy konwencji stambulskiej, jako aktu Rady Europy przyjęte przez Rzeczpospolitą, są aktem, który zobowiązuje do stanowienia dobrego prawa, które będzie skutecznie chroniło wszystkie osoby dotknięte przemocą domową - mówiła na konferencji prasowej senator Ewa Matecka (KO). - Czekamy na spotkanie z panią minister Marleną Maląg, w zaproszeniu zostawiliśmy dowolność wyboru czasu takiego spotkania - dodała.

- Jako senatorki Koalicji Obywatelskiej chcemy wyjaśniać wątpliwości, których my nie mamy, na temat wypowiedzenia tej konwencji. Będziemy w swoich regionach robić spotkania merytoryczne w tej sprawie - dodała senator Halina Bieda (KO).

Senator Joanna Sekuła poinformowała, że w swoim okręgu zorganizowała publiczne czytanie konwencji. Według niej z głosów uczestników tych spotkań wynikało, że "konwencja jest takim dokumentem, który musi pozostać" i "nie ma żadnych przesłanek" by taki dokument wypowiadać.

Konwencja antyprzemocowa

Konwencja Rady Europy z 2011 r., tzw. konwencja stambulska zobowiązuje władze do zwiększenia ochrony ofiar przemocy i do karania sprawców. Przemoc wobec kobiet - w tym przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, gwałt, stalking, okaleczanie żeńskich organów płciowych, zmuszanie do małżeństwa, aborcji i sterylizacji - jest w niej uznana za przestępstwo. Konwencja zakłada, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.