"Nie przebiega to łagodnie". Kolejny senator zakażony koronawirusem

Niezrzeszony senator Stanisław Gawłowski przekazał we wtorek, że razem z żoną jest zakażony koronawirusem. We wpisie na Twitterze zaznaczył, że "każdy może być chory". "Nie przebiega to łagodnie. COVID-19 jest już wszędzie. Nikt już nad tym nie panuje. Proszę pamiętajcie - dystans, dezynfekcja, maska" - napisał.