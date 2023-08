Senator PiS Jacek Bogucki porównał Donalda Tuska do Adolfa Hitlera. - To się nie mieści standardach debaty publicznej - mówiła w piątek posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Skierujemy wniosek do komisji etyki w związku z zachowaniem senatora Boguckiego - zapowiedziała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

Do sprawy odniosły się w piątek posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą PiS w Warszawie.

- Wypowiedź senatora Boguckiego przekracza jakiekolwiek granice dopuszczalne w cywilizowanych krajach - mówiła posłanka Gasiuk-Pihowicz. Podkreślała, że w siedzibie PiS urzęduje człowiek, który jest odpowiedzialny za tego typu wypowiedzi. - Panie pośle Kaczyński, niech pan zatrzyma to szaleństwo, które szkodzi nam wszystkim - apelowała do prezesa PiS. Jej zdaniem senator Bogucki powinien stracić członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości oraz zostać wykreślony z list wyborczych PiS-u.

- W Polsce nie powinno budzić żadnych wątpliwości to, że porównywanie jakiegokolwiek polityka do Hitlera nie mieści się w standardach debaty publicznej - powiedziała posłanka KO. Dodała, że jest to porównanie do ludobójcy, który tworzył obozy koncentracyjne. - Porównywanie kogokolwiek do takiego człowieka nie mieści się w granicach dozwolonej krytyki, czy swobody wypowiedzi - podkreśliła.

Morawska-Stanecka: nie pozostawimy w Senacie tej sprawy bez biegu

Wicemarszałek Morawska-Stanecka przypomniała, że nie jest to pierwsza tego typu wypowiedź senatora Boguckiego. Dodała, że senacka komisja etyki już raz ukarała go naganą za skandaliczne porównanie Donalda Tuska do Hitlera, jednak nie wykazał on żadnej skruchy.

- Kilka tygodni później senator Bogucki robi coś jeszcze gorszego - mówiła, nawiązując do ostatniego wpisu senatora. - My w Senacie nie pozostawimy tej sprawy bez biegu i na pewno będzie złożony ponowny wniosek do komisji etyki o ponowne ukaranie senatora - zapowiedziała.

W czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) oświadczył, że senator Jacek Bogucki (PiS) swoim skandalicznym wpisem po raz kolejny naruszył godność senatora i dobre imię lidera PO Donalda Tuska. Zapowiedział, że to zachowanie nie pozostanie bez reakcji.

O wpis senatora PiS pytany był w czwartek były rzecznik tej partii, poseł Radosław Fogiel. - To nie jest moja estetyka. O twórczość w mediach społecznościowych trzeba pytać autora, ale myślę, że tutaj pan senator wykazał się pewną nadekspresją - przyznał w programie "Graffiti" w Polsat News. Stwierdził też, że w jego ocenie Bogucki "poszedł o krok za daleko".

