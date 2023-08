Senator PiS znów porównuje Donalda Tuska do Hitlera. "Podobieństwo pewnych działań"

Senator Prawa i Sprawiedliwości najnowszy wpis o Donaldzie Tusku umieścił w środę wieczorem. "100 lat temu Adolf Hitler najpierw próbował przejąć władzę na ulicy. 90 lat temu wygrał wybory w Niemczech. Jak się to skończyło... #Pamiętamy" - napisał. Dodał, że "na szczęście Polska to nie Niemcy , a Tusk to nie Hitler, choć (jest) podobieństwo pewnych działań".

Fogiel: to krok za daleko, Grodzki: zachowanie nie pozostanie bez reakcji

Senator PiS o Tusku: polityk z twarzą hitlerowską

Bogucki: słowa wyjęte z kontekstu

- Ja już wszystko powiedziałem - oświadczył. Dodał, że jego wypowiedź odnosiła się do "wykorzystania śmierci dziecka do sprowadzenia wyborców Prawa i Sprawiedliwości do patologii, bo tak Donald Tusk to zrobił, udowadniając to przez długie wystąpienie". Senator PiS stwierdził, że "nawiązywał do okresu, kiedy to samo działo się w Niemczech w latach 30.".