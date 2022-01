Senator Krzysztof Brejza o "zmasowanym cyberataku" na jego rodzinę

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza poinformował w mediach społecznościowych, że z numeru jego żony "rozsyłane są wiadomości o podłożeniu ładunków wybuchowych w całej Polsce". Jak ocenił, to "zmasowany cyberatak na naszą rodzinę, prowokacja, użycie wielkich sił, żeby nas zdyskredytować". Powiązał to między innymi z powołaniem w Senacie komisji nadzwyczajnej w sprawie Pegasusa, którym polityk miał być inwigilowany. Dorota Brejza przekazała zaś, że potwierdziła podszywanie się pod jej numer na policji.

Dorota Brejza: Ktoś rzekomo z mojego numeru dzwoni z groźbami do instytucji. Potwierdziłam to na policji

Wpis na Twitterze zamieściła także Dorota Brejza. "Ktoś podszywa się pod mój numer i rzekomo z mojego numeru dzwoni z groźbami do różnych instytucji. Potwierdziłam to na Policji" - napisała żona senatora.

Inwigilacja Pegasusem, senacka komisja nadzwyczajna i materiał "Czarno na białym"

We wtorek późnym popołudniem Senat zdecydował o powołaniu komisji nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus.

Profesor Zoll o inwigilowaniu Brejzy: to jednoznaczna podstawa do unieważnienia wyborów

Wcześniej, w poniedziałek senator KO przekazał, że pozywa Kaczyńskiego za insynuacje łączące go z jakimkolwiek przestępstwem. Brejza mówił też o "odwecie ze strony służb PiS". - Rano przyjechali panowie do mojego taty i poinformowali go, że jest wezwany do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w charakterze podejrzanego. Ja traktuję to oczywiście jako odwet, zemstę za to, że wczoraj zapowiedzieliśmy pozew wobec Kaczyńskiego, ale także zemstę za ujawnienie całej tej niegodziwości, tego szeregu przestępstw związanych z nielegalną inwigilacją opozycji - powiedział.