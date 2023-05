Ile kosztowała już podkomisja Macierewicza? Senator pokazał dokumenty

"Już ponad 31 mln złotych wydała podkomisja Antoniego Macierewicza. Najnowsze dane z MON" - napisał we wtorek na Twitterze senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Do wpisu załączył pismo, które otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rosnące koszty podkomisji smoleńskiej

Podkomisja smoleńska

Podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej została powołana w lutym 2016 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który przed objęciem władzy przez Zjednoczoną Prawicę, kierował złożonym z posłów PiS parlamentarnym zespołem do sprawy katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Po ustąpieniu z tego stanowiska w 2018 roku Macierewicz został przewodniczącym podkomisji.

Katastrofa pod Smoleńskiem

We wnioskach końcowych raportu eksperci wskazali, że przyczyną wypadku było "zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią".