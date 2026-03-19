Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Senator wyrzucony z klubu. "W PiS sporo osób myśli jak ja"

Aleksandra Leo, Jacek Włosowicz
Włosowicz: w PiS sporo osób myśli w ten sam sposób co ja
Źródło: TVN24
Nie jest miło być wyrzucanym - powiedział senator Jacek Włosowicz, komentując w "Kropce nad i" wykluczenie z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, jest mu szkoda, bo poświęcił dla tego środowiska 25 lat. Z kolei posłanka Centrum Aleksandra Leo krytykowała sprzeciw prawicy wobec SAFE i podkreślała, że z programu będą korzystać nawet "orbanowskie Węgry".

Senator Jacek Włosowicz niedawno krytykował partię Jarosława Kaczyńskiego na antenie TVN24, mówiąc, że ta robi się "nacjonalistyczna". Wyraził też niezadowolenie z postawy ugrupowania wobec unijnego programu SAFE. Później został wykluczony z klubu parlamentarnego PiS.

W czwartek Włosowicz był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Prowadząca program Monika Olejnik pytała, czy są osoby w PiS, które podzielają jego pogląd. - Mam takich kolegów (...) sporo osób myśli w ten sam sposób co ja - odpowiedział.

- Szkoda mi, bo w końcu 25 lat pracowałem dla tej partii albo dla tego środowiska, bo nie zawsze byłem członkiem tej partii. Poświęcałem swój czas, swoje pomysły, swoje finanse. Tak że nie jest miło być wyrzucanym - przyznał, odnosząc się do informacji o wykluczeniu z klubu PiS. Jak dodał, "trudno, stało się". 

>>> Zobacz też: Właśnie wyrzucili go z PiS. "Nie żałuję" 

Włosowicz był członkiem PiS w latach 2002-2011. Mandat senatora uzyskał w 2023 roku, startując z list partii Jarosława Kaczyńskiego. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To działo się w PiS, zanim zawiesili Jacka Włosowicza

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiAleksandra Sapeta

Włosowicz: byłem jeszcze w takiej nieszczęsnej partii jak Solidarna Polska

Włosowicz był pytany również o krytykę prezesa PiS wobec unijnego programu SAFE. - Nie widzę żadnego elementu, który byłby niemiecki [w SAFE - red.] - odpowiedział. - W żaden sposób nie podzielam tego poglądu i nie umiem wytłumaczyć, czemu pan prezes ma taką opinię - dodał. 

Monika Olejnik zapytała senatora, czy zaskoczyło go weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej SAFE. Jak zauważył Włosowicz, na dwa dni przed orędziem "przeczuwaliśmy" sprzeciw głowy państwa. - Kiedy ustawa była w parlamencie, miałem taką nadzieję, że pan prezydent, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i widział te błagalne prośby szefów polskiej armii, żeby podpisać (...) miałem nadzieję, że pan prezydent to uczyni - przyznał. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pachnie polexitem"? Politolożka: PiS woli być poza systemem

Czy PiS dąży do polexitu? Takie zarzuty ze strony polityków koalicji rządzącej pojawiły się w związku z antyunijną narracją partii Kaczyńskiego wokół SAFE. - Z niektórych wypowiedzi obecnych tak wynika - ocenił gość TVN24.

- Przypomnę, że byłem jeszcze w takiej nieszczęsnej partii jak Solidarna Polska i właśnie za to mnie stamtąd usunięto - kontynuował, nawiązując do członkostwa w byłym ugrupowaniu Zbigniewa Ziobry. Jak powiedział, w czasie jednego ze zjazdów partii miały pojawić się głosy o tym, że "musimy myśleć o wystąpieniu z Unii Europejskiej". Według Włosowicza był "jedynym zdecydowanym przeciwnikiem" wśród uczestników zjazdu.

Leo: Nawrocki nie tylko się poddał

O wecie prezydenta i sprzeciwie prawicy wobec SAFE mówiła też w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Centrum Aleksandra Leo. - To weto jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe (…) [prezydent -red.] zdradza bezpieczeństwo Polski. W imię czego? W imię właśnie czystych partyjnych interesów i w imię czystej polityki - komentowała. 

Leo odniosła się też do zarzutów PiS o rzekomym zagrożeniu dla suwerenności państwa w przypadku przyjęcia unijnej pożyczki. - Narracja PiS-owska o tym szantażu Brukseli naprawdę nie trzyma się kupy. Mamy 19 innych państw [które skorzystają z programu -red.]: Włochy z konserwatywną szefową rządu, orbanowskie Węgry, które zdecydowały się pożyczać pieniądze i modernizować swoją armię - argumentowała. 

Źródło: TVN24

Listę państw, które skorzystają z unijnych pożyczek i najważniejsze informacje o programie SAFE, znajdziesz tutaj.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

Michał Istel

W ocenie posłanki Nawrocki "nie tylko się poddał" presji ze strony PiS, ale weto to też "policzek dla żołnierzy i generałów, którzy dokładnie wiedzieli, jakie są potrzeby i jak ta lista [zakupów uzbrojenia - red.] powinna wyglądać". - To jest brak zaufania do armii - mówiła Leo w programie. 

OGLĄDAJ: Włosowicz: nie jest miło być wyrzucanym, otrzymałem wiele wiadomości
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćSenatAleksandra Leo
Czytaj także:
imageTitle
Kto zada kolejny cios? Lech prowadzi z Szachtarem, ale potrzebuje gola
RELACJA
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
METEO
Melania Trump, Marta Nawrocka
Nawrocka leci do Waszyngtonu? Komunikat Białego Domu
imageTitle
Jego powrót miał wyglądać inaczej. Przerażający upadek Włocha w Vikersund
EUROSPORT
Dominik walczy o życie
"Usłyszałem krzyk rozpaczy kobiety, na torowisku podtrzymywała głowę syna"
WARSZAWA
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
METEO
Raków tuż po przerwie objął prowadzenie
Raków bez ćwierćfinału Ligi Konferencji. Znów przegrał z Fiorentiną
EUROSPORT
Sanae Takaichi, Donald Trump
Zaskakujący żart Trumpa. "Kto wie więcej o niespodziankach..."
Świat
Akcja gaśnicza w miejscowości Szeligi
Pożar mieszkania, z budynku ewakuowało się kilkanaście osób
WARSZAWA
Paulina Hennig-Kloska
"Nie mam wiedzy". Hennig-Kloska o swoim dalszym losie
HDyLgDYWwAAW7Xt
Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych. Są pierwsze nazwiska
Świat
49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa
Lekarz zawiadomił policję. 49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa matki i brata
WARSZAWA
bochenski sklej
Bocheński starł się ze studentami
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
METEO
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
Trener i działacz sportowy skazany za pedofilię
Poznań
Donald Trump prezydent USA
Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił
BIZNES
imageTitle
Hubi, mamy problem. Koszmarna seria trwa
EUROSPORT
Po kłótni padły strzały. Ranny mężczyzna trafił do szpitala
Z samochodu padły strzały. Ranny mężczyzna
Białystok
imageTitle
Mistrz świata wyeliminowany. Ważna wygrana Anglika
EUROSPORT
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Temperatura mocno spadnie. Są alarmy
METEO
imageTitle
Zmarł Józef Beker, olimpijczyk i zwycięzca Tour de Pologne
EUROSPORT
US Air Force F-35 fighter jet participates in exercise 'Ramstein Flag 2024' in Greece, 04 October 2024
Amerykański F-35 lądował awaryjnie. "Prawdopodobnie trafiony"
Świat
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Posłanka spryskana gazem przez policjanta. Sąd odroczył posiedzenie
WARSZAWA
Ciężarówka z pękniętą oponą uszkodziła tunel na zakopiance
Uszkodzenia w tunelu z powodu ciężarówki z pękniętą oponą. Nagranie
Kraków
Donald Trump podczas szczytu NATO w Hadze
Nie takiej reakcji oczekiwał Trump. "Próbuje wyjść z twarzą"
Sebastian Zakrzewski
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
METEO
imageTitle
Egzekucja młodego mistrza zapasów w Iranie. "Zrobiłem wszystko, co mogłem"
EUROSPORT
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
METEO
Wypadek w miejscowości Drwalew
Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę
WARSZAWA
Viktor Orban
Sprzeciw Orbana w Brukseli. Ukraina wciąż czeka na miliardy
Świat
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica