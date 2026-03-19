Senator wyrzucony z klubu. "W PiS sporo osób myśli jak ja"

Włosowicz: w PiS sporo osób myśli w ten sam sposób co ja Źródło: TVN24

Senator Jacek Włosowicz niedawno krytykował partię Jarosława Kaczyńskiego na antenie TVN24, mówiąc, że ta robi się "nacjonalistyczna". Wyraził też niezadowolenie z postawy ugrupowania wobec unijnego programu SAFE. Później został wykluczony z klubu parlamentarnego PiS.

W czwartek Włosowicz był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Prowadząca program Monika Olejnik pytała, czy są osoby w PiS, które podzielają jego pogląd. - Mam takich kolegów (...) sporo osób myśli w ten sam sposób co ja - odpowiedział.

- Szkoda mi, bo w końcu 25 lat pracowałem dla tej partii albo dla tego środowiska, bo nie zawsze byłem członkiem tej partii. Poświęcałem swój czas, swoje pomysły, swoje finanse. Tak że nie jest miło być wyrzucanym - przyznał, odnosząc się do informacji o wykluczeniu z klubu PiS. Jak dodał, "trudno, stało się".

Włosowicz był członkiem PiS w latach 2002-2011. Mandat senatora uzyskał w 2023 roku, startując z list partii Jarosława Kaczyńskiego.

Włosowicz: byłem jeszcze w takiej nieszczęsnej partii jak Solidarna Polska

Włosowicz był pytany również o krytykę prezesa PiS wobec unijnego programu SAFE. - Nie widzę żadnego elementu, który byłby niemiecki [w SAFE - red.] - odpowiedział. - W żaden sposób nie podzielam tego poglądu i nie umiem wytłumaczyć, czemu pan prezes ma taką opinię - dodał.

Monika Olejnik zapytała senatora, czy zaskoczyło go weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wdrażającej SAFE. Jak zauważył Włosowicz, na dwa dni przed orędziem "przeczuwaliśmy" sprzeciw głowy państwa. - Kiedy ustawa była w parlamencie, miałem taką nadzieję, że pan prezydent, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i widział te błagalne prośby szefów polskiej armii, żeby podpisać (...) miałem nadzieję, że pan prezydent to uczyni - przyznał.

Czy PiS dąży do polexitu? Takie zarzuty ze strony polityków koalicji rządzącej pojawiły się w związku z antyunijną narracją partii Kaczyńskiego wokół SAFE. - Z niektórych wypowiedzi obecnych tak wynika - ocenił gość TVN24.

- Przypomnę, że byłem jeszcze w takiej nieszczęsnej partii jak Solidarna Polska i właśnie za to mnie stamtąd usunięto - kontynuował, nawiązując do członkostwa w byłym ugrupowaniu Zbigniewa Ziobry. Jak powiedział, w czasie jednego ze zjazdów partii miały pojawić się głosy o tym, że "musimy myśleć o wystąpieniu z Unii Europejskiej". Według Włosowicza był "jedynym zdecydowanym przeciwnikiem" wśród uczestników zjazdu.

Leo: Nawrocki nie tylko się poddał

O wecie prezydenta i sprzeciwie prawicy wobec SAFE mówiła też w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka Centrum Aleksandra Leo. - To weto jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe (…) [prezydent -red.] zdradza bezpieczeństwo Polski. W imię czego? W imię właśnie czystych partyjnych interesów i w imię czystej polityki - komentowała.

Leo odniosła się też do zarzutów PiS o rzekomym zagrożeniu dla suwerenności państwa w przypadku przyjęcia unijnej pożyczki. - Narracja PiS-owska o tym szantażu Brukseli naprawdę nie trzyma się kupy. Mamy 19 innych państw [które skorzystają z programu -red.]: Włochy z konserwatywną szefową rządu, orbanowskie Węgry, które zdecydowały się pożyczać pieniądze i modernizować swoją armię - argumentowała.

Leo: prezydent zdradza bezpieczeństwo Polski

W ocenie posłanki Nawrocki "nie tylko się poddał" presji ze strony PiS, ale weto to też "policzek dla żołnierzy i generałów, którzy dokładnie wiedzieli, jakie są potrzeby i jak ta lista [zakupów uzbrojenia - red.] powinna wyglądać". - To jest brak zaufania do armii - mówiła Leo w programie.

OGLĄDAJ: Włosowicz: nie jest miło być wyrzucanym, otrzymałem wiele wiadomości