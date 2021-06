Senat podejmie decyzję w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Może zdecydować jeden głos

W ostatnim dniu posiedzenia Senat przeprowadzi debatę i głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie senator niezależnej Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W przeddzień głosowania poparcie dla powołanej we wtorek przez Sejm kandydatki Prawa i Sprawiedliwości i sprzeciw wobec jej kandydatury deklarowały niemal równe liczby senatorów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie RPO, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

Najwięcej wątpliwości dotyczy postawy senatora Józefa Zająca, reprezentującego Porozumienie Jarosława Gowina. Wcześniej deklarował on, że będzie głosował zgodnie z rekomendacją zarządu Porozumienia. Jednak zarząd ten - jak poinformował PAP wicerzecznik Jan Strzeżek - zbiera się w tej sprawie dopiero w piątek rano. Z informacji PAP wynika, że nie można wykluczyć, iż zarząd Porozumienia rekomenduje poparcie Staroń, choć w ostatnim sejmowym głosowaniu ugrupowanie to popierało jej kontrkandydata Marcina Wiącka.

Senatorowie KO, PSL i Lewicy przeciw kandydaturze

Bosacki dodał, że KO popierało szybkie głosowanie w sprawie Staroń, bo w Senacie jest to osoba znana i senatorowie mają na jej temat wyrobione poglądy. - Poza tym byłoby nietaktem wobec urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, gdybyśmy to robili na ostatnią chwilę w momencie, gdy wchodzą nowe przepisy i kończy się 15 lipca kadencja obecnego rzecznika Adama Bodnara - powiedział Bosacki. Dodał, że "dzięki temu Sejm będzie miał sporo czasu, by ewentualnie jeszcze nowego rzecznika wybrać". - Oczywiście w scenariuszu, że odrzucimy panią senator Staroń - mówił Bosacki.