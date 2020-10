Wiceszef MSZ mówił o "zdradzie Ewy Kopacz", stawiał senatorowi "zarzut ataku na Polskę". Opozycja chce kary

Koalicja Obywatelska domaga się ukarania wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego za jego słowa, które padły w środę w Senacie. Wiceszef dyplomacji między innymi oskarżył byłą premier Ewę Kopacz o "zdradę naszych sojuszników z Wyszehradu", mówił o "skandalicznych słowach" przedstawicieli opozycji i postawił "zarzut ataku na Polskę" senatorowi KO Adamowi Szejnfeldowi.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w zastępstwie szefa MSZ Zbigniewa Raua przedstawił w środę Senatowi informację na temat stanu polskiej dyplomacji. Przekonywał, że Polska jest dzisiaj bezpiecznym krajem dzięki polityce prowadzonej przez rząd. Wskazał też priorytety polskiej polityki zagranicznej: bezpieczeństwo, silna obecność w Unii Europejskiej i oddziaływanie na Unię oraz utrzymanie silnego sojuszu z USA w ramach NATO.

Paweł Jabłoński w Senacie PAP/Piotr Nowak

"Ewa Kopacz zdradziła naszych sojuszników z Wyszehradu"

W trakcie senackiej dyskusji senatorowie opozycji przedstawiali zarzuty dotyczące funkcjonowania polskiej dyplomacji. Odpowiadał na nie później wiceminister Jabłoński.

- Mówiono tu o tym, że było takie głosowanie z wynikiem 27:1 (w Radzie Europejskiej w sprawie reelekcji Donalda Tuska - red.). Oczywiście, że było takie głosowanie. Ono miało miejsce w 2016 roku, zaraz po tym, jak poprzednia pani premier, Ewa Kopacz, zdradziła naszych sojuszników z Wyszehradu. Oni to bardzo dobrze zapamiętali, do dzisiaj do tego wracają. My musieliśmy odbudowywać - powiedział wiceszef MSZ.

Oskarżenie Ewy Kopacz o zdradę wywołało reakcję senatorów opozycji i prowadzącego obrady wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego. Pouczył on Jabłońskiego o "konieczności zachowania kultury" i poprosił "o nieużywanie słów obraźliwych wobec premiera rządu". - Używa pan sformułowań dość radykalnych - powiedział Kamiński.

"Mam do pana senatora zarzut ataku na Polskę"

Później wiceszef dyplomacji odniósł się do zarzutów stawianych przez Danutę Jazłowiecką z Koalicji Obywatelskiej.

- Jak słyszę, że kiedyś nie było wstyd być Polakiem za granicą, a coś takiego pani senator tutaj sformułowała, powiedziała pani, że kiedyś ludzie chwalili się tym, że są z Polski, (a - red.) dzisiaj, w domyśle, jest to powód do wstydu. Pani senator, jeżeli tak jest w istocie, jeżeli w istocie pani jest wstyd, to myślę, że wielu Polakom jest wstyd za to, że mają w Polsce takiego senatora - powiedział Jabłoński, po raz kolejny wzbudzając oburzenie senatorów opozycji.

Wiceszef MSZ mówił też później, zwracając się do senatora Adama Szejnfelda z KO, że "ma do niego zarzut ataku na Polskę". Ocenił też, że senatorowie opozycji wypowiadali "skandaliczne słowa".

W pewnym momencie dyskusji senator Barbara Borys-Damięcka z KO zwróciła się do prowadzącego obrady: - Panie marszałku, ja chciałam zgłosić wniosek o zaproszenie tutaj na salę straży marszałkowskiej w celu wyprowadzenia pana ministra z sali.

Opozycja chce ukarania Jabłońskiego

Szef senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej poinformował w czwartek, że zwrócił się do marszałka Senatu, by ten wystąpił do premiera i ministra spraw zagranicznych o ukaranie Jabłońskiego.

"Pan wiceminister Jabłoński zwracał się do wielu Senatorów w sposób prowokacyjny i arogancki, łącznie z wygrażaniem palcami, manipulował cytatami z wypowiedzi Senatorów, próbował zarzucić zdradę byłym władzom Rzeczypospolitej" - czytamy w piśmie, które Bosacki opublikował na Twitterze.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka ocenił, że zachowanie Jabłońskiego w Senacie uwłaczało godności izby i "pokazuje, że w tym niegdyś elitarnym ministerstwie na stałe zagościły przymioty władzy PiS: buta, arogancja, pogarda".

Jabłoński: tłumaczyłem senatorom PO, że ponoszą współodpowiedzialność za to, jak jesteśmy postrzegani

Sam Jabłoński napisał na Twitterze, że w czasie debaty poruszony został temat sytuacji osób LGBT+ w Polsce. "Tłumaczyłem senatorom PO, że jeśli inspirują lub powtarzają kłamstwa o Polsce, ponoszą współodpowiedzialność za to jak jesteśmy postrzegani" - napisał.

Zamieścił fragment swojego wystąpienia i zachęcił internautów, by "sprawdzili jak to wyglądało". Na nagraniu nie ma jednak żadnej z wypowiedzi, która oburzyła opozycję.

Autor:ads/adso

Źródło: tvn24.pl