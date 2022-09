Przewodniczący Bundesratu Bodo Ramelow w Warszawie. Spotkał się z marszałkiem Senatu

Ramelow: Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były błędnymi drogami w naszej polityce energetycznej

Stwierdził, że patrząc z perspektywy, "także on musi przyznać, że jednak potrzebne by było czasem patrzeć z perspektywy Polski, Bułgarii, Mołdawii, bądź krajów bałtyckich na to, co się dzieje, a nie tylko z perspektywy Brukseli".