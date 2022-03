Senat przekaże do Sejmu ustawę o obronie ojczyzny bez poprawek

czytaj dalej

Poród w schronie, rozpacz nad zgliszczami zbombardowanego domu, dziecko umierające z odwodnienia - nie tak miała wyglądać ta wiosna. Od trzech tygodni jesteśmy świadkami tragedii ukraińskich kobiet. To tysiące dramatów, do których by nie doszło, gdyby nie atak Rosji na Ukrainę. I tysiące zdjęć oraz nagrań, które dokumentują rosyjskie zbrodnie. Tych obrazów nie sposób zapomnieć.