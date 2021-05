"Wszystkich bardzo przepraszam". Senatorowie KO o "wpadce" w ważnym głosowaniu

Nie jest łatwo po dziesięciu latach pracy, jeśli człowiek się nie pomylił, pomylić się w tak poważnej sprawie - powiedział w czwartek wieczorem senator Aleksander Pociej (Koalicja Obywatelska), który oddał głos przeciw wprowadzeniu preambuły do ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Poprawka przepadła.

W czwartek Senat przyjął bez poprawek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. W praktyce chodzi o zielone światło Polski dla uruchomienia wielkiego unijnego Funduszu Odbudowy. Niespodziewanie jednak poprawka została odrzucona. Za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosowało 49 senatorów, jednak tyle samo oddało głos przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Preambułę wcześniej popierały wszystkie kluby opozycyjne, przeciw byli senatorowie PiS. Z informacji zamieszczonej po głosowaniu na stronie internetowej Senatu wynika, że przeciw preambule zagłosował jednak w czwartek senator Aleksander Pociej (KO), a senator Leszek Czarnobaj (KO) nie wziął udziału w głosowaniu. Obaj głosowali zdalnie.

Senator Pociej: równoległe głosowania jak się okazuje nie zawsze można pogodzić

Na zwołanej w czwartek wieczorem konferencji prasowej, na której obecni byli także marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz szef klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, senator Aleksander Pociej wyjaśniał, dlaczego zagłosował przeciw.

Jak mówił, "nie jest łatwo po dziesięciu latach pracy, jeśli człowiek się nie pomylił, pomylić się w tak poważnej sprawie". - Jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie to to, że w czasach pandemii pracuje się równoległe. Jestem we władzach Rady Europy i dzisiaj podejmowaliśmy decyzję dotyczącą tego, czy na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady Europy będziemy mówić na temat porwania samolotu Ryanair i tego wszystkiego, co się później wydarzyło z panem Pratasiewiczem na Białorusi - mówił Pociej.

- Równoległe głosowania jak się okazuje nie zawsze można pogodzić. Pomyliłem się, za co bardzo wszystkich przepraszam. Nie chciałbym, żeby w związku z tym moim głosowaniem powstały jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jakie wartości ja reprezentuję - dodał.

Senator Pociej: przepraszam za pomyłkę w tak ważnej sprawie TVN24

- Mam nadzieję, że więcej mi się to nie zdarzy. Nie była to pierwsza, pewnie nie była to ostatnia pomyłka, rzeczywiście w moim przypadku jest o tyle brzemienna, że to głosowanie zostało przegrane. Jest mi bardzo przykro i na pewno będę w przyszłości (głosował) uważniej i (będę) fizycznie w Senacie. Jeszcze raz przepraszam - podsumował swoje wystąpienie Pociej.

Bosacki: niestety nie dopilnowaliśmy wyniku, jednego głosu zabrakło

Ubolewanie z powodu wyniku głosowania wyraził szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki. - Ja ze swojej strony, jako przewodniczący klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej, też chciałem naszych wyborców i wszystkich obywateli za tę wpadkę przeprosić - powiedział senator. Jak przekonywał, wszystkie procedury w klubie zadziałały. - Przypominaliśmy wszystkim o tym głosowaniu, o jego wadze. Niestety nie dopilnowaliśmy wyniku, jednego głosu zabrakło, aby tę poprawkę w formie preambuły wprowadzić - przyznał Bosacki.

Jak dodał, "również przekazuję ubolewania i przeprosin w imieniu drugiego kolegi, Leszka Czarnobaja, któremu zawiesiło się połączenie".

Bosacki: nie dopilnowaliśmy wyniku głosowania, przepraszamy TVN24

Leszek Czarnobaj potwierdził w rozmowie z PAP, że miał problemy techniczne ze swym tabletem. "Bardzo mi przykro z tego powodu" - dodał.

Fundusz Odbudowy

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował w czwartek, że ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE dokonało 25 z 27 państw członkowskich.

Autor:pp

Źródło: TVN24