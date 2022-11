Senat odrzucił Lex Czarnek 2.0

czytaj dalej

To rozstrzygnięcie nie jest adresowane do mnie. Wierzę, że moi przełożeni będą respektować rozstrzygnięcie tego niesądu - powiedział w TVN24 sędzia Igor Tuleya. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN przywróciła go we wtorek do orzekania. - Jako Igor Tuleya na pewno jestem szczęśliwy. Natomiast moje stanowisko jako prawnika, sędziego, który może oceniać tak zwaną Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, nie zmieniło się - powiedział sędzia.