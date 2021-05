Nie zagłosował ani za, ani przeciw. Teraz wyjaśnia

Nie ma żadnego drugiego dna, ani żadnych podtekstów - zapewnił senator Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan, który jako jedyny nie wziął udziału w głosowaniu nad kandydaturą Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Na antenie TVN24 tłumaczył, że to "złośliwość rzeczy martwych" w postaci słabego łącza internetowego uniemożliwiła mu poprawne oddanie głosu.

Senat w czwartek nie wyraził zgody na powołanie posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poparło go 48 senatorów PiS, 49 było przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu. Byli to senator niezależna Lidia Staroń oraz senator PSL Jan Filip Libicki. Przeciw było 49 senatorów KO, Lewicy, PSL, Polski 2050, dwóch senatorów niezależnych i jeden niezrzeszony.

"System internetowy zawalił"

"Ten 1 głos, którego brakowało w głosowaniu nad RPO to mój. Niestety złośliwość rzeczy martwych! Zagłosowałem PRZECIW, ale system internetowy zawalił" - napisał w czwartek wieczorem na Facebooku senator Dowhan. Jak podkreślił, nie popiera i nigdy nie popierał kandydatury Wróblewskiego. "Gdyby mój głos zaważył, że RPO zostałby wybrany to honorowo złożyłbym mandat Senatora RP" - dodał.

Dowhan: od początku byłem na "nie"

W rozmowie z tvn24.pl senator Dowhan powiedział, że "specjalnie przyjechał do Warszawy, by osobiście wziąć udział w głosowaniu, ale z powodu ważnych spraw rodzinnych musiał wrócić do Zielonej Góry, dlatego głosował zdalnie".