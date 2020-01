Remis w Senacie. Przepadł wniosek Koalicji Obywatelskiej w sprawie wyboru do nowej KRS

Senat nie zgodził się w środę, aby przełożyć na kolejne posiedzenie kwestii wyboru senackich przedstawicieli do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, o co wnioskował Leszek Czarnobaj z Koalicji Obywatelskiej. Za wnioskiem opowiedziało się 49 senatorów opozycji. Tyle samo było przeciw, w tym 46 senatorów PiS i trzech senatorów niezależnych.

Troje senatorów niezależnych zagłosowało przeciw

W grudniu przełożono wybór do nowej KRS

Wówczas senatorowie PiS nie protestowali przeciwko temu, choć na konferencji prasowej zastrzegli, że przedstawiciele Senatu w KRS powinni być wybrani na posiedzeniu w styczniu. - Uważamy, że kwestia tych kilkunastu dni nie jest kluczowa, możemy to głosowanie odłożyć, natomiast jako senatorowie PiS stoimy na stanowisku, że ten wybór absolutnie musi zostać dokonany, Senat musi wybierać osoby do tych organów, do których wyboru jest uprawniony - mówił wtedy Marek Pęk. Zaznaczył, że senatorowie PiS będą się przyglądać, czy to przełożenie jest krótkotrwałą kwestią techniczną, czy jest przejawem "obstrukcji senackiej".