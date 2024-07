Senackie komisje za wydłużeniem vacatio legis ustawy zmieniającej definicję gwałtu

Zaproponowane przez senackie komisje poprawki do nowelizacji Kodeksu karnego zakładają wydłużenie vacatio legis z pół roku do roku, a także zmianę w paragrafie odnoszącym się do zgwałcenia osoby poniżej 15 lat lub ze szczególnym okrucieństwem. Poprawki do nowelizacji zgłosili przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej i senator Jacek Trela z Trzeciej Drogi.