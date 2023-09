Senat powołał własną komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów

Senat powołał w czwartek nadzwyczajną komisję do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. W głosowaniu nie wzięli udział senatorowie z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze posiedzenie komisji jest zaplanowane jeszcze na czwartek. - Ona będzie intensywnie pracować. Tyle, ile uda się udowodnić, a pokazaliśmy to na przykładzie Pegasusa, gdzie zostały zasugerowane bardzo silne wnioski - mówił w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W głosowaniu nad powołaniem nadzwyczajnej komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce wzięło udział 50 senatorów.

Czym będzie zajmowała się komisja?

W projekcie uchwały dotyczącym powołania senackiej komisji nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce czytamy, że jej zadaniami ma być "zbadanie wpływów rosyjskich w procesie stanowienia i stosowania prawa w Polsce od 2005 roku" oraz "zidentyfikowanie możliwych zagrożeń ze strony rosyjskich służb specjalnych i wskazanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym poprzez wprowadzenie stosownych rozwiązań prawnych".

Grodzki: Komisję należy powołać, będzie intensywnie pracować

W związku z tym - jak kontynuował - "Senat uznał, że taką komisję należy powołać". - Ona będzie intensywnie pracować. Tyle, ile uda się udowodnić, a pokazaliśmy to na przykładzie Pegasusa, gdzie zostały zasugerowane bardzo silne wnioski, łącznie z wnioskami do prokuratury o zbadanie działalności niektórych osób. Senatorowie uznali więc, że jest to temat ważny, zwłaszcza wobec faktu, że sejmowa komisja w naszej opinii jest nielegalna i nie chcemy mieć z nią nic wspólnego - mówił marszałek Senatu.