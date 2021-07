Senat decyduje w sprawie nowego RPO. Wiącek odpowiada na pytania 

"Uważam się za człowieka samodzielnego i niezależnego"

Wiącek: będę opowiadał się za podjęciem kroków w celu wykonania wyroku TSUE

- Ten wyrok wskazuje, że model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, kontekst, w jakim ten model został wprowadzony i liczne inne okoliczności prowadzi do zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej. Standard niezawisłości sędziowskiej jest wspólny dla wszystkich państw i instytucji międzynarodowych. Minimum niezawisłości sędziowskiej to jest to, że sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wydanie orzeczenia. Sędzia, wydając orzeczenie, powinien zdawać sobie sprawę, że jeżeli popełni błąd, to to orzeczenie będzie mogło być uchylone w toku instancji. Ale nie, że za orzeczenie może podlegać odpowiedzialności - tłumaczył profesor Wiącek.