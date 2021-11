Senackie komisje rekomendują przyjęcie ustawy o ochronie granicy z poprawkami

czytaj dalej

Musimy mieć informacje na temat tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, i musimy pokazać też, że my jesteśmy transparentni. Jesteśmy Unią Europejską - mówiła unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson w rozmowie z korespondentem TVN24 Maciejem Sokołowskim. - To ważne, by chronić granic, ale ważne, by robić to zgodnie z prawami człowieka, by chronić jednocześnie nasze wartości - powiedziała.