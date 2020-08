Senacka komisja zdrowia przeciwko rekompensacie dla poczty za organizację wyborów, które się nie odbyły

Senacka komisja zdrowia zajmowała się we wtorek ustawą o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu. Senatorowie przyjęli szereg poprawek. Opowiedzieli się między innymi za wykreśleniem przepisu umożliwiającego wypłatę rekompensat za przygotowania do wyborów prezydenckich w maju, które się nie odbyły.

Komisja zdrowia przegłosowała we wtorek zestaw poprawek, które zostały zgłoszone podczas posiedzenia plenarnego. Przegłosowano wszystkie zgłoszone poprawki, również te, nad którymi komisja głosowała w poniedziałek. Wtedy senatorowie KO głosowali przeciw własnej poprawce, a przewodnicząca komisji Małecka-Libera przyznała, że podczas głosowania popełniono błąd.

Małecka-Libera (KO) zgłosiła pakiet poprawek, które przewidywały skreślenie z ustawy tych przepisów, w stosunku do których biuro legislacyjne Senatu miało zastrzeżenia konstytucyjne Zdaniem biura poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania w Sejmie wykraczały poza materię projektu ustawy. Chodziło m.in. o przepisy dotyczące rekompensat za organizację wyborów korespondencyjnych i te zmieniające funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Za skreśleniem artykułu dotyczącego rekompensat za organizację wyborów głosowało we wtorek 9 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

"Chaos, który towarzyszył początkowi epidemii, nie ustępuje"

Małecka-Libera powiedziała, że była to "ustawa długo wyczekiwana przez środowisko medyczne". Dodała, że jej zdaniem jednak ustawa "nie powoduje uporządkowania systemu", powinna bowiem skupiać się na zapewnieniu funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, a tak nie jest. Powiedziała, że "chaos, który towarzyszył początkowi epidemii, nie ustępuje".

Rekompensata za wybory i zmiany w NFZ

Ustawa o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu zakładała m.in. przyznanie jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Posłowie opozycji twierdzili, że w ten sposób rządzący chcą pokryć z pieniędzy podatników wydatki (ok. 70 mln zł), jakie m.in. Poczta Polska poniosła w związku z wyborami 10 maja, które nie doszły do skutku.

W ustawie znalazły się również przepisy wprowadzające zmiany w organizacji i zarządzaniu Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanych pionizacją funduszu. Zakłada ona m.in., że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. Pozwala ona także ministrowi zdrowia na wydawanie poleceń funduszowi oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Co jeszcze zmienia ustawa?

Jednocześnie ustawa pozwala na to, by na czas pandemii zrezygnować z obowiązku posiadania skierowań do psychologów dla dorosłych. Przesunięto także termin wejścia w życie ustawy o tzw. opłacie cukrowej z 1 lipca 2020 pierwotnie zapisanego w projekcie na 1 stycznia 2021 r.