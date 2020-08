Czaputowicz o ponownych wyborach na Białorusi: dobre idee, ale trudne do realizacji w praktyce

Wybory na Białorusi nie były wolne i uczciwe, uważnie śledzimy sytuację w tym kraju - powiedział amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo na wspólnej konferencji z Jackiem Czaputowiczem. - Poza negatywnymi sankcjami musimy mieć też pozytywny pakiet oddziaływania na białoruskie społeczeństwo - wskazywał szef polskiej dyplomacji. Odnosząc się do możliwości przeprowadzenia powtórnych wyborów w tym kraju, ocenił, że są to "dobre idee, ale trudne do realizacji w praktyce".

W sobotę z wizytą w Polsce przebywał amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Rano spotkał się z Matuszem Morawieckim w kancelarii premiera, a później podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta Andrzeja Dudy Pompeo wspólnie z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem podpisał umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defense Cooperation Agreement).

Czaputowicz: apelujemy do władz Białorusi, by zaczęły respektować prawa człowieka, podjęły dialog

Po godz. 13.30 rozmawiał z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem, a następnie obaj dyplomaci spotkali się z mediami na konferencji prasowej.

Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że obecność amerykańskiego sekretarza stanu, jako przedstawiciela prezydenta Donalda Trumpa, w setną rocznice Bitwy Warszawskiej ma wymiar symboliczny. Czaputowicz podkreślił, że wizyta ta pokazuje, że relacje polsko-amerykańskie "łączy z jednej strony historia, a z drugiej wspólna troska o teraźniejszość, a także przyszłość".

Poinformował, że podczas rozmowy z Pompeo przedyskutowali możliwości zacieśnienia współpracy w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki i kwestii energetycznych. - Rozmawialiśmy o najważniejszych wyzwaniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego, przede wszystkim porozmawialiśmy o niepokojącym rozwoju sytuacji po wyborach prezydenckich na Białorusi - oświadczył szef MSZ. - Apelujemy do władz Białorusi, by zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka - powiedział Czaputowicz. Podkreślił, że Polska niezmiennie wspiera suwerenność i niepodległości Białorusi.

"Poza negatywnymi sankcjami musimy mieć też pozytywny pakiet oddziaływania na białoruskie społeczeństwo"

Mówił również o pomocy dla białoruskiego społeczeństwa. - Poza negatywnymi sankcjami musimy mieć też pozytywny pakiet oddziaływania na białoruskie społeczeństwo - dodał.

Odniósł się także do propozycji zorganizowania kolejnych wyborów na Białorusi. - Oczywiście są to propozycje bardzo logiczne, skoro te wybory są uznane za fałszywe (...) Tutaj są pewne pytania dotyczące tego, kto miałby je zorganizować, jakby wyglądał proces monitoringu, zapewnienia ważności tych wyborów. Innymi słowy, trzeba widzieć to w szerszej perspektywie. Chcielibyśmy, żeby władze Białorusi podjęły dialog z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, żeby znaleźć jakąś formułę wspólnego trwania w okresie przejściowym, być może do tych (następnych - red.) wyborów - dodał. - Dobre idee, ale trudne do realizacji w praktyce - ocenił.

Podkreślił, że Polska niezmiennie wspiera suwerenność Białorusi. - Ufamy, że społeczeństwo białoruskie, władze białoruskie same znajdą rozwiązanie swoich problemów, w taki sposób, żeby z jednej strony zapewnić przestrzeganie praw człowieka i wolności oraz aspiracji narodu białoruskiego do życia w systemie wolnym i demokratycznym; a z drugiej strony (...) swoją suwerenność i niepodległość państwa - wskazał. Czaputowicz podkreślił, że nasz kraj dobrze życzy społeczeństwu białoruskiemu. - Chcemy wspierać te procesy bardzo ważne, które się w tym kraju toczą, świadczące o wzroście tożsamości narodowej Białorusinów, co będzie miało bardzo pozytywne konsekwencje w długim okresie - zaznaczył.

Pompeo: wybory na Białorusi nie były wolne i uczciwe

O sytuacji na Białorusi mówił także Mike Pompeo. - Uważnie śledzimy sytuację na Białorusi - zapewnił. Dodał, że z zadowoleniem przyjął uwolnienie niektórych protestujących na Białorusi, ale - jak podkreślił - nie jest to wystarczające. Jak wskazywał, "wybory w tym kraju nie były wolne i uczciwe". Te ostatnie dni poświęciliśmy na konsultacje z naszymi partnerami (...) naszym wspólnym celem jest wspieranie Białorusi i Białorusinów, żeby zbudowali demokratyczny kraj - podkreślił sekretarz stanu.

Pompeo nawiązał również do umowy o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. - Chciałem podziękować za dotrzymanie zobowiązań. Stany Zjednoczone i Polska z dumą podpisały umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. To otwiera drogę do zwiększenia rotacyjnej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce o dodatkowe tysiąc żołnierzy. Jest to dodatkiem do obecnie stacjonujących 4,5 tysiąca żołnierzy - powiedział. Dodał, że jest to ważne strategicznie posunięcie na rzecz amerykańskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa sojuszników USA.

Pompeo: Bitwa Warszawska to jeden z wielu heroicznych momentów, jakimi zasłynął naród polski

Pompeo podziękował szefowi polskiego MSZ Jackowi Czaputowiczowi za dotychczasową współpracę. Po raz kolejny pogratulował prezydentowi Andrzejowi Dudzie reelekcji. - Jest to doskonały sposób wzmacniania naszej bilateralnej współpracy - ocenił.

Powiedział również, że był zaszczycony, mogąc wspólnie z Polakami upamiętniać setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. - To jeden z wielu heroicznych momentów, jakimi naród polski zasłynął w XX w., opierając się nazistowskiej i radzieckiej okupacji - powiedział. Przypomniał również o przypadającej w sierpniu rocznicy Powstania Warszawskiego, a także o 40. rocznicy powstania "Solidarności". Powiedział, że odbył w sobotę bardzo ciekawe dyskusje z ministrem Czaputowiczem, premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Wskazał, że tematem rozmów była m.in. sytuacja na Białorusi, a także porozumienie pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Czaputowicz: w listopadzie w Warszawie konferencja na rzecz wolności religijnej

Podczas konferencji prasowej Czaputowicz mówił także, że jest "zielone światło do realizacji w praktyce nowej jakości trwałego i widocznego amerykańskiego zaangażowania militarnego w Polsce". - Chciałem wyraźnie podkreślić, że działając na rzecz obecności wojsk amerykańskich w Europie, w Polsce, kierujemy się potrzebą utrzymania więzi transatlantyckich - powiedział szef MSZ. Leży to - jak dodał - w interesie całej Europy.

Podkreślił, że ważnym elementem w stosunkach obu krajów jest parafowanie umowy o współpracy na rzecz rozwoju cywilnej energetyki jądrowej i budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

- W listopadzie chcemy wspólnie zorganizować w Warszawie zaplanowaną wcześniej międzynarodową ministerialną konferencję na rzecz wolności religijnej, jest to kolejny obszar naszej bliskiej współpracy w tej dziedzinie - powiedział szef MSZ.

Podziękował za zaangażowanie USA w Inicjatywę Trójmorza, ponieważ - jak przekonywał - daje ono członkom "poczucie pewności, stabilizacji tej inicjatywy". - Raz jeszcze dziękuję sekretarzowi stanu USA za zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Polsce - podkreślił Czaputowicz.

Wizyta Pompeo w Polsce

Pompeo w czasie swojej wizyty spotkał się najpierw z premierem Mateuszem Morawieckim, później z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, z którym podpisał umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (Enhanced Defense Cooperation Agreement). Ułatwi ona dalsze pogłębienie współpracy wojskowej, w tym dotyczącej zwiększenia obecności żołnierzy USA w Polsce. Na początku sierpnia zapowiedziano ulokowanie w Polsce wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu Wojsk Lądowych USA. Obecnie w Polsce działa amerykańskie wysunięte dowództwo dywizji.

Następnie Pompeo wziął udział w uroczystej odprawie wart na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Jego wizytę zakończyło spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem.

Amerykański sekretarz stanu odleciał z Polski krótko przed godziną 15.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo podpisał umowę o wzmocnionej współpracy obronnej FLORIAN WIESER/PAP/EPA

Autor:asty, ads, mjz/b, ks

Źródło: PAP