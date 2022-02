Sekretarz obrony USA w Polsce. "Nadal jest czas i miejsce dla dyplomacji"

Lloyd Austin, sekretarz obrony USA, jest w Warszawie. - Jakikolwiek atak, napad Rosji na Ukrainę doprowadzi nie tylko do konfliktu, ale też do złamania fundamentalnych zasad - mówił szef Pentagonu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem. W programie wizyty sekretarza obrony USA jest także spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Austin: nadal jest czas i miejsce dla dyplomacji

Lloyd Austin mówił, że "Ukraina mierzy się z zagrożeniem kolejnej rosyjskiej inwazji". - Jakikolwiek atak, napad Rosji na Ukrainę doprowadzi nie tylko do konfliktu, ale też do złamania fundamentalnych zasad suwerenności narodowej, integralności terytorialnej i prawa do samostanowienia państwa - podkreślił