Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA: Putin bardzo mocno się pomylił, nie docenił naszej jedności

Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych Alejandro Mayorkas przebywa na Podkarpaciu. - Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem bohaterstwa, wielkości serca i głębokości przekonań Polaków, którzy okazują wsparcie Ukraińcom - powiedział w rozmowie z Michałem Sznajderem. Mayorkas mówił także o przylocie Joe Bidena do Polski oraz jedności Zachodu wobec rosyjskiej agresji.

Alejandro Mayorkas odwiedził w czwartek między innymi przejście graniczne w Korczowej, gdzie spotkał się z polskimi pogranicznikami. Potem w Rzeszowie mówił na konferencji między innymi o zbliżającej się wizycie prezydenta Joe Bidena w naszym kraju. Zapowiedział, że Biden zakomunikuje "gotowość, zdecydowanie, jedność z Polską, Ukrainą, ze wszystkimi naszymi sojusznikami, w imię walki Ukrainy i zwycięstwa tego kraju"

Mayorkas: prezydent Biden zakomunikuje jedność z Polską, Ukrainą i sojusznikami TVN24

Mayorkas: bardzo ważna jest jedność naszych sojuszników

Z sekretarzem bezpieczeństwa wewnętrznego USA rozmawiał tego dnia dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder. Mayorkas pytany o przekaz jego wizyty w Polsce, odpowiedział, iż musi przyznać, że jest "pod ogromnym wrażeniem bohaterstwa, wielkości serca i głębokości przekonań Polaków, którzy okazują wsparcie Ukraińcom".

Mówiąc o przylocie Joe Bidena, ocenił, że "jest to niezmiernie istotna wizyta dla prezydenta". - Zbliżamy się do roku, odkąd rozpoczęła się rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, przeciwko wolności, przeciwko suwerenności. Pan prezydent bardzo mocno będzie mówił o tym, że Stany Zjednoczone gotowe są doprowadzić do wyzwolenia Ukrainy - zaznaczył.

- To, co nie jest aż tak poruszające, ale bardzo ważne, to jedność wszystkich naszych sojuszników: Polska, Stany Zjednoczone, tak wiele innych krajów, jednoczących się wokół tej sprawy, bez zawahania, bez przerwy, walczących o wolność Ukrainy, a zatem walczących też o wartości, które są podstawą naszego sojuszu i nas wszystkich, jako społeczności - mówił dalej.

Na uwagę, że Władimir Putin zdawał się mieć nadzieję na brak wspomnianej jedności Zachodu, Mayorkas odpowiedział, że "Putin bardzo mocno się pomylił w tym, nie docenił naszej jedności, jedności nie tylko działań, ale też jedności wartości i zdecydowania sojuszu, który chce, żeby dobro zatriumfowało nad złem".

Rozmowa Michała Sznajdera z Alejandro Mayorkasem TVN24

Pytany o niewielkie przesunięcie sił w Kongresie po wyborach środka kadencji w Stanach Zjednoczonych (gdzie Partia Republikańska przejęła kontrolę nad Izbą Reprezentantów), i czy te ruchy mogą zmienić perspektywę, jeśli chodzi o Ukrainę, Mayorkas zaprzeczył. - Nie, nasze zaangażowanie jest trwałe - zaznaczył.

Mayorkas w rozmowie mówił także o pomocy społecznej rządu amerykańskiego dla Ukraińców. - Jesteśmy bardzo dumni z naszych wysiłków, są one dokładnie w tym duchu, w którym Polacy odkryli swoje serce i otworzyli swoje domy dla Ukraińców - przyznał.

- Stworzyliśmy program Uniting for Ukraine, w ramach którego przyjęliśmy ponad 100 tysięcy ludzi, tylko przez ten program. Przyjęliśmy ponad 150 tysięcy więcej Ukraińców, to razem 250 tysięcy ludzi, którym zapewniliśmy pomoc. Jesteśmy po drugiej stronie oceanu, kawałek drogi stąd, ale i tak jesteśmy gotowi zapewniać to wsparcie tak samo, jak jesteśmy gotowi doprowadzić do jak najszybszego zwycięstwa Ukrainy - opowiadał.

Cała rozmowa Michała Sznajdera z sekretarzem bezpieczeństwa wewnętrznego USA Alejandro Mayorkasem TVN24

