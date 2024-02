Harmonogram obrad Sejmu na 7, 8 i 9 lutego

Ważą się losy Trybunału Konstytucyjnego

- Na pewno będziemy szukać wszelkich możliwości, jakie nam daje prawo, żeby uzdrowić sytuację w wymiarze sprawiedliwości, ponieważ ekipa Kaczyńskiego przez ostatnie osiem lat próbowała go sobie wszelkimi sposobami podporządkować. A my chcemy, żeby wymiar sprawiedliwości był absolutnie niezależny od żadnej z dwóch władz: od władzy wykonawczej czy od władzy ustawodawczej - tłumaczył w piątek szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

W rozmowie z TVN24 w poniedziałek Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku i były przewodniczący PKW tłumaczył, że jego zdaniem uchwała Sejmu wystarczy do usunięcia sędziów dublerów. - To byłaby uchwała nie odwołująca, bo nie można odwołać kogoś, kto nie był powołany prawidłowo, to byłaby uchwała, tak sobie wyobrażam, stwierdzająca, że te osoby nie są sędziami - mówił. Według niego pozostaje pytanie "na ile te osoby podporządkują się takiej uchwale, bo znając sytuację, jaka jest w Trybunale, to prawdopodobnie będą orzekać, będą twierdzić, że zostali powołani prawidłowo".

O to, czy i kiedy Sejm zajmie sią sprawą pytano w czasie wizyty w Wilnie marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Jak mówił decyzje w sprawie uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego jeszcze nie zapadły. I nie zanosi się na to, by Sejm miał się tą sprawa zająć na najbliższym posiedzeniu. Pytany o to samo wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-TD) stwierdził, że póki co w harmonogramie Sejmu tego punktu nie ma, ale nie oznacza to, że nie może się tam znaleźć.