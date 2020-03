O Bitwie Warszawskiej i Zbrodni Katyńskiej. Rusza rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży

Organizowany od 1994 r. Sejm Dzieci i Młodzieży tradycyjnie odbywa się 1 czerwca. 5 marca rozpoczęła się rekrutacja do jego dwudziestej szóstej sesji. Tegoroczny temat brzmi: "W jaki sposób przełomowe wydarzenia w historii Polski: Bitwa Warszawska 1920 r., Zbrodnia Katyńska, Sierpień 1980 r., wpłynęły na dzieje mojej miejscowości i jej mieszkańców".

W rekrutacji mogą brać udział dwuoswobowe zespoły w wieku od 13 do 17 lat, których członkowie uczą się w tej samej szkole. Zespoły mogą rejestrować się do 3 kwietnia, a na wykonanie zadania rekrutacyjnego mają czas do 8 kwietnia.