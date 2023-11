Sejmowa większość przygotowuje się do rozliczenia poprzedników

Nowa większość i przyszła koalicja chce rozliczenia PiS, a sprawa ta jest zapisana w umowie koalicyjnej. - Nie może być tak, że zapomnimy, bo takie było oczekiwanie wyborców. Bardzo mocno mówiono nam, słyszeliśmy to w kampanii wyborczej i dlatego będziemy to robić - mówi senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Przedsmakiem pierwszych działań rozliczeniowych był wpis Donalda Tuska na platformie X, odnoszący się do roli Elżbiety Witek . "Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku" – napisał.

- Nie może być tak, że zapomnimy, bo takie było oczekiwanie wyborców. Bardzo mocno mówiono nam, słyszeliśmy to w kampanii wyborczej i dlatego będziemy to robić – zapewnia senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna .

Komentarze polityków w sprawie rozliczenia PiS-u

Winni sprzeniewierzenia środków publicznych na cele partyjne i osobiste, co widoczne było i wtedy, gdy rodzina marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego latała rządowym odrzutowcem do domu, czy też gdy w kampanii organizowano pseudorządowe pikniki informacyjne, to kolejny kamyczek do ogródka.