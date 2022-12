Sejmowa komisja za odrzuceniem projektu o państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich

czytaj dalej

Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział we wtorek, że jeszcze tego dnia projekt dotyczący zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym trafi do Sejmu. Jak dodał, ma on wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską jako warunek wypłaty Polsce pieniędzy z KPO.