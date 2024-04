Pawełczyk-Woicka: to nie powinno powodować takich drobnych złośliwości

Jej zdaniem "może być to wada w procesie legislacyjnym o charakterze dość istotnym". - Ponadto nasza opinia nie została zaprezentowana wysokiej komisji co do projektu ustawy - powiedziała. - Pani przewodnicząca nas nie lubi, ale jesteśmy organem państwowym. Nawet jak nas pani przewodnicząca przedstawia, to nie wymienia naszych funkcji. Pani przewodnicząca nie zgadza się na udzielenie nam przepustek. Na szczęście zdążyliśmy przed miłą wycieczką szkolną, która przyjechała do Sejmu. Udało nam się wejść tutaj w ogóle - mówiła.