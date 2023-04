"Opozycja wygrywa głosowanie". Rządowy projekt "zaopiniowany do odrzucenia"

Już wcześniej Polska 2050 złożyła wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Podczas czwartkowych obrad komisji poseł tego koła Tomasz Zimoch mówił, że to jest "bardzo zły projekt". - W takim kształcie w ogóle nie powinniśmy jej procedować, to jest ustawa, która tworzy państwo w państwie, ustawa dla nominatów partyjnych i dlatego złożyliśmy wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości - dodał.

"Opozycja wygrywa głosowanie na komisji sprawiedliwości. Projekt Solidarnej Polski dot. powołania akademii wymiaru sprawiedliwości zaopiniowany do odrzucenia! Ziobro chciał powołać rektora na pięć lat. Uczelnia służy jako przepompownia do środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dość!" (pisownia oryginalna - red.) - napisał na Twitterze Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, członek komisji.

Czego miałyby dotyczyć zmiany?

Według autorów rządowego projektu ma on uprościć kwalifikację kandydatów do Służby Więziennej. Zakłada też usprawnienie procesu gospodarowania zasobem kwater tymczasowych dla funkcjonariuszy tej służby.

Proponowane przepisy dotyczą również orzecznictwa lekarskiego dla kandydatów do służby - do rekrutacji mają być włączone jednostki medycyny pracy Służby Więziennej. Rząd uzasadniał, że ma to usprawnić nabór i zachęcić kandydatów do wstąpienia do SW oraz odciążyć wydające obecnie takie orzeczenia podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Rejonowe Komisje Lekarskie.