Sejmowa komisja za wyższymi dodatkami dla pracowników socjalnych za pracę w terenie

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny podczas pierwszego czytania rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, przygotowany przez MRiPS. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed, przedstawiając główne założenia projektu, podkreślił, że powstał on w konsultacji ze środowiskiem pracowników socjalnych i odpowiada na ich główne postulaty. Wskazywał między innymi, że projekt zwiększa z 250 złotych do 400 złotych dodatek za pracę w terenie dla tych pracowników. Dodatek ten – jak dodał wiceminister – nie byłby wliczony przy obliczaniu wysokości pensji pracownika.

W projekcie zaproponowano różne wysokości kar, zależnie od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce. Gdy przebywa w niej od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tysięcy złotych, od 11 do 20 osób – 20 tysięcy złotych, a powyżej 20 osób – 30 tysięcy złotych. Z 40 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych podwyższono kary w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.