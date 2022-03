Sejmowa komisja poparła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Do podpisanej 12 marca przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy dołączono między innymi przepisy dające możliwość utworzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi oraz byli umieszczeni w pieczy zastępczej w Ukrainie.

- Dzieci są w różnym wieku, w związku z tym są różne potrzeby lokalowe oraz dotyczące dostępu do infrastruktury np. bliskości szkół czy przedszkoli - zwróciła uwagę wiceminister. Zaznaczyła, że do tej pory każda grupa, która przejeżdża do kraju trzeciego jest kontaktowana z ambasadą w Polsce i ministerstwem ukraińskim. - Ewidencjowanie pozwoli nam robić to w sposób bardziej uporządkowany i skoordynowany - oceniła Socha.