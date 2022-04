Opozycja chciała udziału sędziów w sejmowej komisji o "aferze hejterskiej". Przewodniczący zamknął posiedzenie

czytaj dalej

Incydent z 22 kwietnia na lotnisku pod Rzeszowem komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 poseł Platformy Obywatelskiej Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Z dokumentu, do którego dotarła redakcja tvn24.pl, wynika, że mimo startu trzech samolotów o statusie HEAD przy złej pogodzie dyżur na wieży kontroli lotów pełnił tylko jeden kontroler. Osoba kończąca służbę postanowiła kontynuować pracę jako drugi kontroler. W ocenie Laska "zadziałał rozsądek i solidarność zawodowa". Jego zdaniem "to jest ostatni tak jaskrawy przypadek, z którym będziemy mieli do czynienia".