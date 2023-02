Sejmowa komisja negatywnie o poprawkach Senatu do noweli ustawy sądowej

czytaj dalej

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zebrało się w poniedziałek w siedzibie partii, by omówić "wszystkie najważniejsze tematy bieżące" - przekazał Ryszard Terlecki, szef klubu PiS. Mówił też o stanie zdrowia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zapewnił również, że Kaczyński zna sprawę willi plus. Zapewnił, że partia rządząca "spokojnie podchodzi" do zapowiedzi opozycji, która chce wotum nieufności wobec ministra Czarnka. - Oczywiście obronimy naszego ministra, jeśli by do tego doszło - zapewnił.