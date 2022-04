Sejmowa komisja będzie dalej pracować nad dwoma projektami w sprawie Sądu Najwyższego

czytaj dalej

Barack Obama pojawił się we wtorek w Białym Domu - po raz pierwszy, odkąd opuścił urząd w 2017 roku. Byłemu prezydentowi USA dopisywał humor. Podczas swojego wystąpienia zwrócił się do obecnego przywódcy kraju Joe Bidena per "wiceprezydent". - To był żart! To wszystko było ustawione - dodał chwilę później, po czym przyjacielsko uścisnął dłoń Bidenowi, który przez osiem lat służył u jego boku jako druga osoba w państwie.