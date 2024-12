Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Ziobry

czytaj dalej

Książę Harry był jednym z gości organizowanego przez "The New York Times" szczytu DealBook Summit 2024. Podczas wydarzenia odniósł się m.in. do kwestii wpływu, jaki na jego życie mają media. Skomentował też pojawiające się doniesienia na temat rzekomego rozstania z żoną. - Ciężko za nimi nadążyć - powiedział, nawiązując do licznych plotek na temat jego małżeństwa.