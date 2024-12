Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Kaczyńskiego

czytaj dalej

Islamscy rebelianci zbliżają się do miasta Homs w środkowej Syrii - poinformowała agencja AFP, powołując się na doniesienia Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka. Agencja Reutera opublikowała nagranie, na którym widać, jak lotnictwo Rosji - która wspiera reżim Baszara al-Asada - wysadza most, by utrudnić bojownikom ofensywę.