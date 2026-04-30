Sejm zdecydował o wotum nieufności wobec ministry klimatu i ministry zdrowia. Relacja tvn24.pl
- Wniosek o wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca tego roku. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji.
- Osią sporu stał się sposób głosowania nad wotum wśród posłów koalicji 15 października. Krytykę wobec szefowej resortu klimatu wysunęli także politycy PSL i Polski 2050.
- We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie ministrze wotum nieufności.
- W czwartek Sejm zajął się również wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Sejm odrzucił także wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Ministra klimatu obroniona. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski.
Wkrótce w Sejmie odbędą się głosowania w sprawie wotum nieufności dla szefowych resortów klimatu i środowiska oraz zdrowia.
Tusk zwrócił się do przedstawicieli PiS: Wstydu nie macie. Przegraliście wybory, bo zgotowaliście Polkom piekło
Tusk w sprawie finansowania ochrony zdrowia: proponowałbym, żebyśmy w tych sprawach nie bili się tak bez sensu, tylko żebyśmy pomogli tej bezpartyjnej, apolitycznej minister neutralnie i mądrze wydać pieniądze
Tusk: Ochrona zdrowia nie może być biciem głową o ścianę, musimy działać w realiach jakie nam dzisiejsze prawo daje. Musimy mądrzej wydawać pieniądze, które są do naszej dyspozycji
Tusk: Pani minister podjęła się zadania, aby nie zmarnować wysiłku i dobrych pomysłów wszystkich, którzy się przyczynili do rozwoju i technologii, procedur, poziomu szpitalnictwa. I powiedziała mi jedną rzecz, ja to przyjąłem, że nie będzie traktowała tej przestrzeni w jakiej przyszło jej działać jako pola politycznej bitwy
Tusk: Nie ma takiej ilości środków, która wystarczy na skuteczne, natychmiast leczenie wszystkich przypadków. Polska nie jest tutaj wyjątkiem
Tusk: pani minister Sobierańska-Grenda podjęła się trudnego zadania
Tusk: minister Sobierańska-Grenda okazała się zupełnie niewrażliwą osobą na polityczne pokusy
Głos zabiera szef rządu Donald Tusk.
Sobierańska-Grenda: nie ma mojej zgody na dalsze utrzymywanie chaosu w systemie ochrony zdrowia
Ministra zdrowia: żadne badania profilaktyczne nie zostały ograniczone
Sobierańska-Grenda o wniosku o jej odwołanie: to nie jest wniosek napisany z perspektywy pacjenta, to wniosek napisany z perspektywy tych, którzy chcą uciec od odpowiedzialności
Sobierańska-Grenda: zdrowie Polaków nie potrzebuje politycznych sporów
Sobierańska-Grenda: populizmu i pustych sloganów pacjenci mają dosyć
Ministra zdrowia: Nie wiem, czy pan premier pamięta naszą pierwszą rozmowę. Zadał mi pan wtedy takie pytanie "dlaczego reformy w ochronie zdrowia nie wychodzą". Powiedziała wtedy, że przez brak odwagi politycznej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że utwierdzam się w tym przekonaniu. Ja tę odwagę mam.
Jolanta Sobierańska-Grenda zabiera głos. - Misja, odwaga i zaufanie - to one doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem - powiedziała.
Marcelina Zawisza (Razem): Ludzie już dzisiaj dostają wiadomości, że badania, na które byli umówieni, kolonoskopię, gastroskopię, rezonans i tomografię, będą mieli przesunięte o kilka, czasami nawet o kilkanaście miesięcy (...) Pani minister nie robi nic, żeby porodówki się nie zamykały.
Jarosław Sachajko (Demokracja Bezpośrednia): To nie jest zwykła debata nad ministrem. To jest debata nad odpowiedzialnością za zapaść polskiej ochrony zdrowia. Popieram wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Wioleta Tomczak (Polska 2050): Chciałabym podziękować pani minister za przyjęcie zaproszenia i spotkanie z klubem Polska 2050. Była to merytoryczna rozmowa, podczas której mogliśmy zadawać pytania i uzyskać konkretne odpowiedzi dotyczące kierunku zmian w systemie ochrony zdrowia. Pani minister wysłuchała również naszych propozycji wzmocnienia systemu, w tym usystematyzowania koszyka świadczeń gwarantowanych, urealnienia wycen tych świadczeń, czy premiowania jakości, a nie samego udzielania świadczeń.
Norbert Pietrykowski (Centrum): Kobiety takie jak Jolanta Sobierańska-Grenda wnoszą wnoszą do polityki coś, czego na tej sali bardzo często brakuje. Odpowiedzialność, konsekwencję i długofalową perspektywę działania. W ochronie zdrowia ta perspektywa jest kluczowa
Witold Tumanowicz (Konfederacja): Polska opieka zdrowotna jest w zapaści i dogorywa na oddziale intensywnej opieki medycznej pod respiratorem. Ministra Sobierańska-Grenda odpowiada dziś za ten OIOM. I nie robi nic, żeby wyleczyć opiekę zdrowotną, a każda decyzja pogarsza jej stan.
Żukowska: Lewica jest lojalnym koalicjantem. Będziemy wpierać panią minister
Żukowska: Lewica zaproponowała wprowadzenie największej zmiany podatkowej w III RP - uproszczenia systemu. Proponujemy likwidację składki zdrowotnej a zamienienie jej na podatek zdrowotny
Żukowska: badania profilaktyczne muszą być przeprowadzane, na nich nie można oszczędzać
Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska do premiera: jeżeli pan nie zmieni podejścia do finansowania ochrony zdrowia, to obawiam się, że będziemy mieli problem, żeby wspólnie wygrać kolejne wybory
Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe będzie głosowało za odrzuceniem wotum nieufności - przekazał Lubczyk.
Wniosek o wotum nieufności trudno traktować inaczej jako polityczny atak - powiedział Radosław Lubczyk z PSL.
Pani minister konsekwentnie realizuje działania w zakresie konsolidacji świadczeń i racjonalizacji struktur szpitali. Ministerstwo Zdrowia stworzyło narzędzia legislacyjne, eksperckie i finansowe, które wspierają placówki w dostosowaniu się do wyzwań demograficznych i epidemiologicznych. Na ten cel przeznaczono ponad miliard złotych - powiedział Radosław Lubczyk z PSL.
Konwiński: Nie było takiej likwidacji oddziałów szpitalnych jak podczas rządów PiS. Zlikwidowano ich ponad pięć tysięcy
Szef klubu KO Zbigniew Konwiński: wnioskodawcy z PiS bardzo szybko zapomnieli o tym, co wyprawiali w tym resorcie
Hoc: obecnie do specjalistów w Polsce czeka ponad 5 milionów 400 tysięcy pacjentów (...) Szpitale, głównie powiatowe, toną, tracą płynność finansową
Hoc: Za kilka miesięcy wyczerpią się limity do specjalistycznych badań obrazowych, gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Dojdzie do ograniczenia a potem do zamykania poradni specjalistycznych.
Czesław Hoc (PiS): niestety dzisiejsza rzeczywistość pacjenta niejednokrotnie jest okrutna
Golbik: rekomendacją komisji jest odrzucenie wniosku o wotum nieufności
Golbik: na komisji zdrowia kierownictwo ministerstwa z pełnym szacunkiem odnosiło się do pytań posłów
Golbik: wniosek, który na komisji składała pani Sójka, był wnioskiem pełnym słów, które nigdy w debacie publicznej nie powinny się pojawić
Marta Golbik (KO) przedstawia stanowisko komisji zdrowia w sprawie wniosku o wotum nieufności wobec Sobierańskiej-Grendy
Sójka: szpitale zadłużają się w tempie jakiego nigdy nie widzieliśmy
Sójka: przez pani działania kobiety na Podkarpaciu i w wielu innych regionach żyją dziś w braku poczucia bezpieczeństwa okołoporodowego.
Sójka: pani Sobierańska-Grenda nie leczy polskiego systemu, z zimną krwią go likwiduje realizując potworny biznesplan, w którym chory człowiek, to tylko koszt, który trzeba wyciąć
Sójka zwróciła się do ministry zdrowia: prawdę o pani rządach oddaje tylko jedno słowo - znieczulica
Posłanka PiS Katarzyna Sójka (była minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego) przedstawia uzasadnienie wniosku.
Sejm przechodzi do rozpatrywania wnioski o nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Tusk: pani minister Paulina Hennig-Kloska będzie dalej zarządzała swoi ministerstwem niezależnie od waszych intryg i nieodpowiedzialnych ataków
Tusk: koalicja nie da się podzielić
Tusk: warto każdego dnia bronić Polski przed, na razie tyko spektaklem, w ławach opozycji
Tusk: chcecie zamienić Polskę w pole nieustannej walki i konfrontacji, bez żadnego istotnego, merytorycznego przesłania
Tusk: tak słabego uzasadnienia dla wotum nieufności w tej izbie jeszcze nie słyszałem
Tusk: obserwując to, co się dzieje w ławach PiS i Konfederacji od wielu miesięcy mam wrażenie, że chcielibyście zamienić Sejm w wielką klatkę, przypominacie taką wielką klatkę pełną freaków bardzo agresywnych, skrajnie nieodpowiedzialnych
Tusk: wystąpienie ministry obnażyło w stu procentach prawdziwe podłoże wniosku, hipokryzję tych, którzy go złożyli
Głos zabiera premier Donald Tusk.
Hennig-Kloska: sprzątamy Polskę po PiS z nielegalnych składowisk odpadów
Hennig-Kloska: W tym roku z pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku popłynie prąd do polskiego systemu elektroenergetycznego. To ogromny nasz sukces
Hennig-Kloska: Budujemy magazyny energii. Przystąpiliśmy do realizacji blisko 200 projektów w tym zakresie
Hennig-Kloska: sprzątamy bałagan po waszym rządzie
Hennig-Kloska: wniosek podpisali posłowie PiS, a dopiero dwa dni temu na komisji zorientowali się, że to jest akt oskarżenia przeciwko ich ośmioletnim rządom
Hennig-Kloska: ten wniosek to największy fikołek intelektualny ostatnich czasów w wykonaniu opozycji
Głos zabiera ministra Paulina Hennig-Kloska.
Włodzimierz Skalik (Konfederacja Korony Polskiej): sama bohaterka debaty puszy się przed kamerami, śmieje się wnioskodawcom w twarz, ponieważ o jej losie jako szefowej resortu rozstrzygnie kwestia trwałości koalicji i chęć utrzymania władzy, a nie znaczenie i waga merytorycznych argumentów
Jarosław Sachajko (Demokracja Bezpośrednia): mówimy dzisiaj nie o zwykłym sporze politycznym, mówimy o ministerstwie, które miało odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne, środowisko i miliardy publicznych pieniędzy, a stało się symbolem chaosu, ideologii, niekompetencji
Zawisza: Byłam rok temu z kontrolą poselską i wiem, że ministerstwo od samego początku, kiedy minister Hennig-Kloska je przejęła, wiedziało na temat nieprawidłowości. Nie robiło nic mimo że miało informacje od strony społecznej, jakie działania należy podjąć, żeby te program uszczelnić i nieprawidłowości wyplenić.
Marcelina Zawisza (Razem): Zagłosujemy za odwołaniem pani ministry Hennig-Kloski, ale z zupełnie innych powodów. Wielka zapaść programu "Czyste Powietrze" to jest fakt. Po roku od jego ponownego uruchomienia widać, że tempo realizacji celów jest bardzo wolne.
Bożenna Hołownia (Polska 2050): Widzę ogromną zmianę naszych polski miast. Za czasów naszych poprzedników polskie miasta były betonowane.
Petru: ten kto dzisiaj będzie głosował za wotum nieufności dla minister Hennig-Kloski, stawia się wśród tych, którzy w imię ideologii chcą poświęcić siłę, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski
Petru: ostatnie dwa lata to wielka zmiana, aby transformacja wspierała rozwój, a nie go hamowała
Ryszard Petru (Centrum): dzisiejsza debata nie jest tylko o Paulinie Henng-Klosce, ale to fundamentalna rozmowa o Polsce, o naszej przyszłości, naszej konkurencyjności, o naszym bezpieczeństwie, ale przede wszystkim o prawdzie i kłamstwie
Tumanowicz: Lista klęsk ministerstwa kierowanego przez panią Hennig-Kloskę jest długa. Zaczęło się od ustawy o mrożeniu cen energii
Tumanowicz: wniosek jest wynikiem nieudolnych rządów pod hasłem polityki klimatycznej
Witold Tumanowicz (Konfederacja): pani minister czegokolwiek by się nie dotknęła, to jest klęska
Skora: będziemy bronili Pauliny Hennig-Kloski
Sikora: Za co chcecie odwołać Hennig-Kloskę? Za to, że obnaża nieudolność ośmiu lat waszych rządów?
Sikora: efekty pracy resortu najlepiej pokazują ceny energii, którą płacą Polacy
Arkadiusz Sikora (Lewica): wniosek o odwołanie minister klimatu jest polityczny
Andrzej Grzyb (PSL): nasz klub będzie za odrzuceniem wniosku o odwołanie minister klimatu i środowiska
Konwiński: W waszym wniosku w ogóle nie chodzi o ocenę pani minister. Ten wniosek i wasza wspólna akcja z PiS, to wspólna akcja tych, którzy negują zmiany klimatyczne, którym klimat myli się z pogodą
Konwiński: Nie pamiętam podczas ośmiu lat rządów PiS, żebyście chcieli odwołać ministra środowiska z PiS. Najwyraźniej wam to pasowało
Szef klubu KO Zbigniew Konwiński zwrócił się do Konfederacji: składając wniosek wspólnie z PiS-em podpisujecie się pod tym wszystkim, co ta partia przez osiem lat robiła w sferze ministra środowiska
Golińska: im głośniej krzyczycie "ratujemy", tym skuteczniej niszczycie
Golińska: to ministerstwo traktuje Polaków jako statystów w swoim zielonym teatrze
Małgorzata Golińska zabiera głos w imieniu klubu PiS. Mówi o "ministerstwie szkodnictwa przyrodniczego i niebezpiecznej propagandy".
Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Hennig-Kloski ze stanowiska szefowej resortu klimatu.
Burkiewicz: Wniosek o wotum nieufności złożony przez PiS i Konfederację nie jest dokumentem merytorycznym. To jest dokument strachu przed prawdą, kontrolą i końcem ery bezkarności plus.
Elżbieta Burkiewicz (koło parlamentarne Centrum} przedstawia opinię sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Kowalski: Dość tego. Nie chcemy Tuska, nie chcemy Hennig-Kloski
Kowalski do Hennig-Kloski: śmieciarzy pani zrobiła z Polaków
Kowalski odniósł się do kwestii systemu kaucyjnego: wał numer jeden tego rządu
Kowalski: nie ma zgody na niekompetencję
Janusz Kowalski (PiS) zabiera głos: lista zarzutów jest długa
Mulawa do Hennig-Kloski: proszę złożyć dymisję jeszcze przed głosowaniem
Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa uzasadnia w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla Hennig-Kloski.
Jeżeli chodzi o posła Romowicza, od samego początku Bartek sygnalizował, dlaczego podejmuje taką decyzję, dlaczego tak chce zagłosować. My przekazaliśmy także tą informację panu premierowi - powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz.
Odniósł się on do wypowiedzi posła Bartosza Romowicza, który w środę poinformował, że zagłosuje za wotum nieufności.
- Bartek ma specyficzny okręg wyborczy, w którym decyzje ministerstwa środowiska były bardzo trudne dla niego osobiście - wyjaśnił Śliz.
Polska 2050 dzisiaj zagłosuje, da ostrożny kredyt zaufania paniom ministrom i zagłosuje przeciw za odrzuceniem obu tych wotum nieufności - przekazała szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Wyjaśniła, że "po pewnej zwłoce i perturbacjach przyszła pani minister klimatu i usłyszeliśmy dwa konkretne zobowiązania, na których nam zależało".
- To była dobra, merytoryczna, oparta na wzajemnym szacunku rozmowa, to jest dokładnie to, czego w ogóle oczekujemy w koalicji - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.
