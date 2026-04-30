Sejm zdecydował o wotum nieufności wobec ministry klimatu i ministry zdrowia. Relacja tvn24.pl

|
Łukasz Kmita, Donald Tusk
Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy
Źródło: TVN24
W czwartek Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski oraz ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Głosowania poprzedziła debata. Od początku na sali było dużo emocji. Przebieg dyskusji w Sejmie i wynik głosowania relacjonowaliśmy na żywo w tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Wniosek o wotum nieufności dla Pauliny Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca tego roku. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji.
  • Osią sporu stał się sposób głosowania nad wotum wśród posłów koalicji 15 października. Krytykę wobec szefowej resortu klimatu wysunęli także politycy PSL i Polski 2050.
  • We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie ministrze wotum nieufności.
  • W czwartek Sejm zajął się również wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Przebieg debaty i głosowania w Sejmie relacjonowaliśmy w tvn24.pl:

13:12
WAŻNE

Sejm odrzucił także wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. 

Źródło: TVN24
13:11
WAŻNE

Ministra klimatu obroniona. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski. 

Źródło: Albert Zawada/PAP
12:49

Wkrótce w Sejmie odbędą się głosowania w sprawie wotum nieufności dla szefowych resortów klimatu i środowiska oraz zdrowia. 

12:45

Tusk zwrócił się do przedstawicieli PiS: Wstydu nie macie. Przegraliście wybory, bo zgotowaliście Polkom piekło

12:43

Tusk w sprawie finansowania ochrony zdrowia: proponowałbym, żebyśmy w tych sprawach nie bili się tak bez sensu, tylko żebyśmy pomogli tej bezpartyjnej, apolitycznej minister neutralnie i mądrze wydać pieniądze

Tusk: proponowałbym, żebyśmy w tych sprawach nie bili się tak bez sensu
Źródło: TVN24
12:40

Tusk: Ochrona zdrowia nie może być biciem głową o ścianę, musimy działać w realiach jakie nam dzisiejsze prawo daje. Musimy mądrzej wydawać pieniądze, które są do naszej dyspozycji

12:36

Tusk: Pani minister podjęła się zadania, aby nie zmarnować wysiłku i dobrych pomysłów wszystkich, którzy się przyczynili do rozwoju i technologii, procedur, poziomu szpitalnictwa. I powiedziała mi jedną rzecz, ja to przyjąłem, że nie będzie traktowała tej przestrzeni w jakiej przyszło jej działać jako pola politycznej bitwy

12:34

Tusk: Nie ma takiej ilości środków, która wystarczy na skuteczne, natychmiast leczenie wszystkich przypadków. Polska nie jest tutaj wyjątkiem

12:33

Tusk: pani minister Sobierańska-Grenda podjęła się trudnego zadania 

12:31

Tusk: minister Sobierańska-Grenda okazała się zupełnie niewrażliwą osobą na polityczne pokusy

12:28

Głos zabiera szef rządu Donald Tusk. 

12:25

Sobierańska-Grenda: nie ma mojej zgody na dalsze utrzymywanie chaosu w systemie ochrony zdrowia

12:23

Ministra zdrowia: żadne badania profilaktyczne nie zostały ograniczone

12:20

Sobierańska-Grenda o wniosku o jej odwołanie: to nie jest wniosek napisany z perspektywy pacjenta, to wniosek napisany z perspektywy tych, którzy chcą uciec od odpowiedzialności

12:18

Sobierańska-Grenda: zdrowie Polaków nie potrzebuje politycznych sporów

12:17

Sobierańska-Grenda: populizmu i pustych sloganów pacjenci mają dosyć

12:16

Ministra zdrowia: Nie wiem, czy pan premier pamięta naszą pierwszą rozmowę. Zadał mi pan wtedy takie pytanie "dlaczego reformy w ochronie zdrowia nie wychodzą". Powiedziała wtedy, że przez brak odwagi politycznej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że utwierdzam się w tym przekonaniu. Ja tę odwagę mam. 

12:14

Jolanta Sobierańska-Grenda zabiera głos. - Misja, odwaga i zaufanie - to one doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem - powiedziała. 

12:12

Marcelina Zawisza (Razem): Ludzie już dzisiaj dostają wiadomości, że badania, na które byli umówieni, kolonoskopię, gastroskopię, rezonans i tomografię, będą mieli przesunięte o kilka, czasami nawet o kilkanaście miesięcy (...) Pani minister nie robi nic, żeby porodówki się nie zamykały. 

12:02

Jarosław Sachajko (Demokracja Bezpośrednia): To nie jest zwykła debata nad ministrem. To jest debata nad odpowiedzialnością za zapaść polskiej ochrony zdrowia. Popieram wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. 

11:58

Wioleta Tomczak (Polska 2050): Chciałabym podziękować pani minister za przyjęcie zaproszenia i spotkanie z klubem Polska 2050. Była to merytoryczna rozmowa, podczas której mogliśmy zadawać pytania i uzyskać konkretne odpowiedzi dotyczące kierunku zmian w systemie ochrony zdrowia. Pani minister wysłuchała również naszych propozycji wzmocnienia systemu, w tym usystematyzowania koszyka świadczeń gwarantowanych, urealnienia wycen tych świadczeń, czy premiowania jakości, a nie samego udzielania świadczeń. 

11:53

Norbert Pietrykowski (Centrum): Kobiety takie jak Jolanta Sobierańska-Grenda wnoszą wnoszą do polityki coś, czego na tej sali bardzo często brakuje. Odpowiedzialność, konsekwencję i długofalową perspektywę działania. W ochronie zdrowia ta perspektywa jest kluczowa

11:49

Witold Tumanowicz (Konfederacja): Polska opieka zdrowotna jest w zapaści i dogorywa na oddziale intensywnej opieki medycznej pod respiratorem. Ministra Sobierańska-Grenda odpowiada dziś za ten OIOM. I nie robi nic, żeby wyleczyć opiekę zdrowotną, a każda decyzja pogarsza jej stan. 

11:46

Żukowska: Lewica jest lojalnym koalicjantem. Będziemy wpierać panią minister

11:45

Żukowska: Lewica zaproponowała wprowadzenie największej zmiany podatkowej w III RP - uproszczenia systemu. Proponujemy likwidację składki zdrowotnej a zamienienie jej na podatek zdrowotny

11:42

Żukowska: badania profilaktyczne muszą być przeprowadzane, na nich nie można oszczędzać

11:40

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska do premiera: jeżeli pan nie zmieni podejścia do finansowania ochrony zdrowia, to obawiam się, że będziemy mieli problem, żeby wspólnie wygrać kolejne wybory

11:38

Klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe będzie głosowało za odrzuceniem wotum nieufności - przekazał Lubczyk.

11:36

Wniosek o wotum nieufności trudno traktować inaczej jako polityczny atak - powiedział Radosław Lubczyk z PSL. 

11:35

Pani minister konsekwentnie realizuje działania w zakresie konsolidacji świadczeń i racjonalizacji struktur szpitali. Ministerstwo Zdrowia stworzyło narzędzia legislacyjne, eksperckie i finansowe, które wspierają placówki w dostosowaniu się do wyzwań demograficznych i epidemiologicznych. Na ten cel przeznaczono ponad miliard złotych - powiedział Radosław Lubczyk z PSL. 

11:32

Konwiński: Nie było takiej likwidacji oddziałów szpitalnych jak podczas rządów PiS. Zlikwidowano ich ponad pięć tysięcy

11:30

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński: wnioskodawcy z PiS bardzo szybko zapomnieli o tym, co wyprawiali w tym resorcie

11:27

Hoc: obecnie do specjalistów w Polsce czeka ponad 5 milionów 400 tysięcy pacjentów (...) Szpitale, głównie powiatowe, toną, tracą płynność finansową

11:25

Hoc: Za kilka miesięcy wyczerpią się limity do specjalistycznych badań obrazowych, gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Dojdzie do ograniczenia a potem do zamykania poradni specjalistycznych. 

11:22

Czesław Hoc (PiS): niestety dzisiejsza rzeczywistość pacjenta niejednokrotnie jest okrutna

11:20

Golbik: rekomendacją komisji jest odrzucenie wniosku o wotum nieufności 

11:15

Golbik: na komisji zdrowia kierownictwo ministerstwa z pełnym szacunkiem odnosiło się do pytań posłów

11:13

Golbik: wniosek, który na komisji składała pani Sójka, był wnioskiem pełnym słów, które nigdy w debacie publicznej nie powinny się pojawić 

11:10

Marta Golbik (KO) przedstawia stanowisko komisji zdrowia w sprawie wniosku o wotum nieufności wobec Sobierańskiej-Grendy

11:05

Sójka: szpitale zadłużają się w tempie jakiego nigdy nie widzieliśmy

11:04

Sójka: przez pani działania kobiety na Podkarpaciu i w wielu innych regionach żyją dziś w braku poczucia bezpieczeństwa okołoporodowego. 

11:02

Sójka: pani Sobierańska-Grenda nie leczy polskiego systemu, z zimną krwią go likwiduje realizując potworny biznesplan, w którym chory człowiek, to tylko koszt, który trzeba wyciąć

10:59

Sójka zwróciła się do ministry zdrowia: prawdę o pani rządach oddaje tylko jedno słowo - znieczulica

10:56

Posłanka PiS Katarzyna Sójka (była minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego) przedstawia uzasadnienie wniosku. 

10:55

Sejm przechodzi do rozpatrywania wnioski o nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

10:55

Tusk: pani minister Paulina Hennig-Kloska będzie dalej zarządzała swoi ministerstwem niezależnie od waszych intryg i nieodpowiedzialnych ataków

10:53

Tusk: koalicja nie da się podzielić

10:52

Tusk: warto każdego dnia bronić Polski przed, na razie tyko spektaklem, w ławach opozycji

10:49

Tusk: chcecie zamienić Polskę w pole nieustannej walki i konfrontacji, bez żadnego istotnego, merytorycznego przesłania

10:48

Tusk: tak słabego uzasadnienia dla wotum nieufności w tej izbie jeszcze nie słyszałem

10:47

Tusk: obserwując to, co się dzieje w ławach PiS i Konfederacji od wielu miesięcy mam wrażenie, że chcielibyście zamienić Sejm w wielką klatkę, przypominacie taką wielką klatkę pełną freaków bardzo agresywnych, skrajnie nieodpowiedzialnych

10:45

Tusk: wystąpienie ministry obnażyło w stu procentach prawdziwe podłoże wniosku, hipokryzję tych, którzy go złożyli

10:44

Głos zabiera premier Donald Tusk. 

10:39

Hennig-Kloska: sprzątamy Polskę po PiS z nielegalnych składowisk odpadów

10:38

Hennig-Kloska: W tym roku z pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku popłynie prąd do polskiego systemu elektroenergetycznego. To ogromny nasz sukces

10:35

Hennig-Kloska: Budujemy magazyny energii. Przystąpiliśmy do realizacji blisko 200 projektów w tym zakresie

10:32

Hennig-Kloska: sprzątamy bałagan po waszym rządzie

10:32

Hennig-Kloska: wniosek podpisali posłowie PiS, a dopiero dwa dni temu na komisji zorientowali się, że to jest akt oskarżenia przeciwko ich ośmioletnim rządom

10:30

Hennig-Kloska: ten wniosek to największy fikołek intelektualny ostatnich czasów w wykonaniu opozycji

10:28

Głos zabiera ministra Paulina Hennig-Kloska. 

10:25

Włodzimierz Skalik (Konfederacja Korony Polskiej): sama bohaterka debaty puszy się przed kamerami, śmieje się wnioskodawcom w twarz, ponieważ o jej losie jako szefowej resortu rozstrzygnie kwestia trwałości koalicji i chęć utrzymania władzy, a nie znaczenie i waga merytorycznych argumentów

10:18

Jarosław Sachajko (Demokracja Bezpośrednia): mówimy dzisiaj nie o zwykłym sporze politycznym, mówimy o ministerstwie, które miało odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne, środowisko i miliardy publicznych pieniędzy, a stało się symbolem chaosu, ideologii, niekompetencji

10:15

Zawisza: Byłam rok temu z kontrolą poselską i wiem, że ministerstwo od samego początku, kiedy minister Hennig-Kloska je przejęła, wiedziało na temat nieprawidłowości. Nie robiło nic mimo że miało informacje od strony społecznej, jakie działania należy podjąć, żeby te program uszczelnić i nieprawidłowości wyplenić. 

10:11

Marcelina Zawisza (Razem): Zagłosujemy za odwołaniem pani ministry Hennig-Kloski, ale z zupełnie innych powodów. Wielka zapaść programu "Czyste Powietrze" to jest fakt. Po roku od jego ponownego uruchomienia widać, że tempo realizacji celów jest bardzo wolne.

10:08

Bożenna Hołownia (Polska 2050): Widzę ogromną zmianę naszych polski miast. Za czasów naszych poprzedników polskie miasta były betonowane. 

10:04

Petru: ten kto dzisiaj będzie głosował za wotum nieufności dla minister Hennig-Kloski, stawia się wśród tych, którzy w imię ideologii chcą poświęcić siłę, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski

10:03

Petru: ostatnie dwa lata to wielka zmiana, aby transformacja wspierała rozwój, a nie go hamowała

09:58

Ryszard Petru (Centrum): dzisiejsza debata nie jest tylko o Paulinie Henng-Klosce, ale to fundamentalna rozmowa o Polsce, o naszej przyszłości, naszej konkurencyjności, o naszym bezpieczeństwie, ale przede wszystkim o prawdzie i kłamstwie

09:55

Tumanowicz: Lista klęsk ministerstwa kierowanego przez panią Hennig-Kloskę jest długa. Zaczęło się od ustawy o mrożeniu cen energii

09:54

Tumanowicz: wniosek jest wynikiem nieudolnych rządów pod hasłem polityki klimatycznej

09:53

Witold Tumanowicz (Konfederacja): pani minister czegokolwiek by się nie dotknęła, to jest klęska

09:51

Skora: będziemy bronili Pauliny Hennig-Kloski

09:49

Sikora: Za co chcecie odwołać Hennig-Kloskę? Za to, że obnaża nieudolność ośmiu lat waszych rządów?

09:47

Sikora: efekty pracy resortu najlepiej pokazują ceny energii, którą płacą Polacy

09:46

Arkadiusz Sikora (Lewica): wniosek o odwołanie minister klimatu jest polityczny

09:42

Andrzej Grzyb (PSL): nasz klub będzie za odrzuceniem wniosku o odwołanie minister klimatu i środowiska

09:41

Konwiński: W waszym wniosku w ogóle nie chodzi o ocenę pani minister. Ten wniosek i wasza wspólna akcja z PiS, to wspólna akcja tych, którzy negują zmiany klimatyczne, którym klimat myli się z pogodą

09:39

Konwiński: Nie pamiętam podczas ośmiu lat rządów PiS, żebyście chcieli odwołać ministra środowiska z PiS. Najwyraźniej wam to pasowało

09:37

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński zwrócił się do Konfederacji: składając wniosek wspólnie z PiS-em podpisujecie się pod tym wszystkim, co ta partia przez osiem lat robiła w sferze ministra środowiska 

09:34

Golińska: im głośniej krzyczycie "ratujemy", tym skuteczniej niszczycie

09:31

Golińska: to ministerstwo traktuje Polaków jako statystów w swoim zielonym teatrze

09:29

Małgorzata Golińska zabiera głos w imieniu klubu PiS. Mówi o "ministerstwie szkodnictwa przyrodniczego i niebezpiecznej propagandy". 

09:27

Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Hennig-Kloski ze stanowiska szefowej resortu klimatu.

09:26

Burkiewicz: Wniosek o wotum nieufności złożony przez PiS i Konfederację nie jest dokumentem merytorycznym. To jest dokument strachu przed prawdą, kontrolą i końcem ery bezkarności plus. 

09:24

Elżbieta Burkiewicz (koło parlamentarne Centrum} przedstawia opinię sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

09:21

Kowalski: Dość tego. Nie chcemy Tuska, nie chcemy Hennig-Kloski

09:18

Kowalski do Hennig-Kloski: śmieciarzy pani zrobiła z Polaków

09:18

Kowalski odniósł się do kwestii systemu kaucyjnego: wał numer jeden tego rządu

09:16

Kowalski: nie ma zgody na niekompetencję

09:14

Janusz Kowalski (PiS) zabiera głos: lista zarzutów jest długa

09:13

Mulawa do Hennig-Kloski: proszę złożyć dymisję jeszcze przed głosowaniem

09:11

Poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa uzasadnia w Sejmie wniosek o wotum nieufności dla Hennig-Kloski. 

09:06

Jeżeli chodzi o posła Romowicza, od samego początku Bartek sygnalizował, dlaczego podejmuje taką decyzję, dlaczego tak chce zagłosować. My przekazaliśmy także tą informację panu premierowi - powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz. 

Odniósł się on do wypowiedzi posła Bartosza Romowicza, który w środę poinformował, że zagłosuje za wotum nieufności. 

- Bartek ma specyficzny okręg wyborczy, w którym decyzje ministerstwa środowiska były bardzo trudne dla niego osobiście - wyjaśnił Śliz.

08:59
WAŻNE

Polska 2050 dzisiaj zagłosuje, da ostrożny kredyt zaufania paniom ministrom i zagłosuje przeciw za odrzuceniem obu tych wotum nieufności - przekazała szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. 

Wyjaśniła, że "po pewnej zwłoce i perturbacjach przyszła pani minister klimatu i usłyszeliśmy dwa konkretne zobowiązania, na których nam zależało". 

- To była dobra, merytoryczna, oparta na wzajemnym szacunku rozmowa, to jest dokładnie to, czego w ogóle oczekujemy w koalicji - wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Paulina Hennig-KloskaJolanta Sobierańska-GrendaSejmMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaResort zdrowia
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica