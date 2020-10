Sejm zdecydował o przejściu do głosowania ustawy covidowej

Sejm zdecydował o niezwłocznym przystąpieniu do trzeciego czytania, czyli do głosowania projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego walki z epidemią, zwanego "ustawą o dobrym samarytaninie".

W czwartek rano w Sejmie odbyło się drugie czytanie, czyli debata nad przygotowanym przez PiS projektem ustawy dotyczącym walki z epidemią. Bolesław Piecha (PiS) złożył wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania projektu, bez odsyłania go do komisji. Ponieważ został zgłoszony sprzeciw wobec tego wniosku, kwestia ta została rozstrzygnięta w głosowaniu po wznowieniu obrad.