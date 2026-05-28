PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
Posłanka PiS Wioletta Kulpa w serii pytań w sprawach bieżących poruszyła kwestię fałszywych alarmów i działań służb w tej sprawie.
Jak mówiła, "minister [spraw wewnętrznych i administracji Marcin - red.] Kierwiński obwieścił sukces" po pierwszych zatrzymaniach. - A polega on na tym, że znaleziono dwóch dwudziestolatków, którzy traktowali telefony i SMS-y zawiadamiające służby ratunkowe jako żart - powiedziała. - Dla nich to była podobno zabawa - dodała.
- Mamy rozumieć, że dwóch młodych chłopców rozegrało państwo polskie, ministra Kierwińskiego i premiera [Donalda - red.] Tuska? To mamy państwo z dykty - oceniła.
Mroczek: to sprawcy najpoważniejszych zagrożeń
Na mównicę wyszedł później wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zwrócił się do posłów PiS. - Państwo, mówiąc o chłopcach, bierzecie w obronę czy przedstawiacie jakieś okoliczności łagodzące dla sprawców najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego - powiedział.
- To są działania, które zagrażają podstawom bezpieczeństwa państwa polskiego - powiedział.
Jak mówił, fałszywe zgłoszenia pojawiające się w ostatnim czasie można podzielić na dwie kategorie: "zawiadomienia dotyczące materiałów wybuchowych i zawiadomienia dotyczące zagrożenia zdrowia i życia".
- Działamy i będziemy działać, by nieść ratunek ludziom - zapewnił. - Zdarzają się i zdarzały się zawiadomienia fałszywe. W okresie waszych rządów było ich nawet kilkakrotnie więcej niż w tej chwili - powiedział do posłów PiS.
Mroczek: nie bierzcie w obronę przestępców
Mroczek powiedział, że służby w ciągu kilku dni doprowadziły do ujawnienia sprawców. - Poniosą surowe konsekwencje - zaznaczył.
Zapewnił, że "służby dalej będą działać skutecznie, będą dążyć do tego, by w każdej sytuacji kryzysowej nieść ludziom pomoc". - Nie bierzcie w obronę przestępców. Przestępcy poniosą surową karę - zaapelował do posłów PiS.
- To nie są chłopcy. To są przestępcy, którzy dopuszczają się najpoważniejszych przestępstw - podsumował.
Areszty w sprawie fałszywych alarmów
Prokuratura poinformowała w środę o tymczasowych aresztach dla dwóch podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów. Jednemu z nich zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a drugiemu kierowanie nią.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24 informował, że zatrzymani w sprawie fałszywych alarmów to "młode osoby, to są dwudziestolatkowie". Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w czwartek w TVN24 przekazał, że służby interesowały się tymi osobami już wcześniej.
W sobotę 23 maja służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna zdecydowała się wyłamać zamki drzwi w związku ze zgłoszeniami o zagrożeniu życia. Te okazały się nieprawdziwe.
Kilka dni wcześniej policja interweniowała - tak samo po fałszywym, jak się okazało, alarmie - w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz na warszawskiej posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. O interwencji służb przed blokiem, w którym mieszka, informował też były szef BBN Sławomir Cenckiewicz.