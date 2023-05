Osoby z niepełnosprawnościami niewpuszczone na posiedzenie komisji. "Czujemy się oszukani"

czytaj dalej

Komisja sejmowa przyjęła we wtorek projekt zmian w Trybunale Konstytucyjnym autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej obecna sytuacja w TK powoduje, że projekt ma charakter instrumentalny i służy wprost do realizacji konkretnych, epizodycznych celów. Zdaniem NRA nie może być na to zgody, gdyż wypacza to sens i ideę ustawy. Jak napisała Rada, w tej sytuacji projekt nowelizacji powinien zostać uznany "jako niedopuszczalny".