To nie będzie debata o aborcji, to nie będzie debata o przerywaniu ciąży. To będzie debata o prawach kobiet, o ich prawie do decyzji - oceniła w "Faktach po Faktach" Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica), mówiąc o czwartkowej debacie w Sejmie na temat projektów aborcyjnych. - Prześlemy, mam nadzieję, jutro wszystkie projekty i powołamy specjalną komisję, żeby próbować wykuć kompromis - mówił Michał Kobosko (Polska 2050-Trzecia Droga).

W czwartek odbędzie się w debata nad czterema projektami ustaw w sprawie przerywania ciąży. Dwa z nich zostały przygotowane przez Lewicę, jeden przez KO, a jeden przez Trzecią Drogę.

O jutrzejszych wydarzeniach w parlamencie rozmawiali goście "Faktów po Faktach".

Kobosko: mam nadzieję na kompromis

Michał Kobosko (Polska 2050-Trzecia Droga) został zapytany o to, jak zagłosuje jego ugrupowanie. - Odpowiem w imieniu klubu parlamentarnego Polski 2050. Takie mamy porozumienie, o tym rozmawialiśmy na klubie, że zagłosujemy za tym, żeby wszystkie projekty poszły dalej po pierwszym czytaniu, żeby mogła powstać komisja specjalna, która będzie rozpatrywała te projekty - mówił.

- Po to wysyłamy, prześlemy, mam nadzieję, jutro wszystkie projekty i powołamy specjalną komisję, żeby próbować wykuć kompromis - dodał.

Poseł Trzeciej Drogi mówił także o promowanej przez jego ugrupowanie idei rozwiązania problemu aborcji w drodze referendum. - Ja nie rozumiem tych głosów krytykujących referendum jako sposób wyrażenia woli społeczeństwa. My uważamy, że to jest tak poważna sprawa, tak istotna społecznie, że oddanie szansy oddania głosu przez wszystkich dorosłych obywateli jest najwłaściwszym scenariuszem - stwierdził.

- Nie my to wymyśliliśmy, przeszła to między innymi Irlandia, inne kraje, które uznały, że to nie jest wyłącznie kwestia decyzji parlamentarzystów, posłanek i posłów, a już tym bardziej w polskim parlamencie, gdzie jest spora przewaga panów i to raczej trochę starszych, tylko trzeba dać ludziom szansę się wypowiedzieć - dodał.

Kucharska-Dziedzic: to będzie debata o prawie kobiet do decyzji

Anita Kucharska-Dziedzic pytana o jutrzejsze głosowanie, oceniła, że "jeszcze nie wiemy, czy będzie głosowania, bo to zależy od tego, czy ktokolwiek zgłosi wniosek o odrzucenie któregoś z tych projektów w pierwszym czytaniu". - Więc jeżeli takie wnioski się pojawią, to będziemy się sprawdzać w głosowaniu - dodała.

- Sejm jest nieprzewidywalny, to jest teatr. Ktoś może pokazać swoją sprawczość, czy jakiś sygnał dać wyborcom, że jest nieprzejednany i że praw kobietom żadnych nie będziemy dawać, więc być może coś takiego się pojawi - kontynuowała.

Anita Kucharska-Dziedzic i Michał Kobosko TVN24

- Natomiast wierzę w to głęboko, że parlament jest miejscem do tego, żeby o wszystkim debatować i żeby wreszcie kobiety mogły debatować o swoich prawach. I żeby wszystkie projekty poddać pod dyskusję parlamentarną, bo to jest esencja parlamentaryzmu - stwierdziła posłanka Lewicy.

- To nie będzie debata o aborcji, to nie będzie debata o przerywaniu ciąży, o terminacji ciąży. (...) To będzie debata o prawach kobiet, o ich prawie do decyzji, o ich prawach reprodukcyjnych, brzydko tak nazwanych, ale jednakowoż o ich podmiotowości. I myślę, że jeżeli uznamy godność i podmiotowość kobiet, to jest to doskonała płaszczyzna, żeby rozmawiać o wszystkich projektach - powiedziała.

Kobosko: na dniach decyzje dotyczące eurowyborów

Michał Kobosko został zapytany o to, czy Polska 2050 w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje na wspólnej liście z Polskim Stronnictwem Ludowym w formacie Trzeciej Drogi. - To jest ten najbliższy nam wariant, o którym wielokrotnie już powiedzieliśmy. Jeżeli Trzecia Droga sprawdziła się 15 października, sprawdziła się znowu 7 kwietnia, no to należałoby zapytać, dlaczego nie pójść za ciosem i nie pójść wspólnie w wyborach europejskich - odpowiedział.

Jak dodał, "te decyzje dosłownie już na dniach zostaną ogłoszone publicznie". Dopytywany, czy Polska 2050 musi "bardzo namawiać" do wspólnego startu PSL, odparł, że "przekonują, ale nie muszą bardzo". - Bo PSL widzi, że ta współpraca nam się potwierdziła, sprawdziła - powiedział Kobosko.

Odnosząc się do doniesień o rekonstrukcji rządu po wyborach do Parlamentu Europejskiego, stwierdził: - Przeczytałem w mediach, że Trzecia Droga zażądała jakiegoś stanowiska ministerialnego w związku ze słabszym wynikiem Lewicy (w wyborach samorządowych - red.). Chcę zaprzeczyć, nic takiego nie miało miejsca. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów, ale taki fakt nie miał miejsca i co więcej, nie może mieć dzisiaj miejsca. Nie miałaby najmniejszego sensu jakakolwiek dzisiaj dyskusja o renegocjacji naszej umowy. Ona jest, ona trwa.

Kucharska-Dziedzic: myślę, że nie będzie renegocjacji

Marszałek Sejmu Hołownia był pytany w "Jeden na jeden" o to, czy za półtora roku będzie blokował koncepcję rotacyjnego marszałka Sejmu, według której w połowie kadencji na stanowisku ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. - Za półtora roku to będziemy w innej epoce. W maju będą wybory prezydenckie. Wiele się jeszcze może po drodze wydarzyć. Nie widzę w tej chwili w ogóle tematu, żebyśmy mieli o tym rozmawiać - stwierdził. - Inna rzecz, że umowa koalicyjna to nie jest Pismo Święte. Jak trzeba będzie ją renegocjować, to ją będziemy renegocjować - zapowiedział marszałek.

Jak komentowała Anita Kucharska-Dziedzic, "Pismo Święte też wielokrotnie poddawano krytycznej analizie". - Ale myślę, że umowa koalicyjna nie będzie podlegać renegocjacjom. Tak samo, jak pewnie nie będzie zmian w rządzie - dodała.

- Myślę, że wyborcy nie tego od nas oczekują, żebyśmy dokonywali zmian co kilka miesięcy. Nawet wtedy, kiedy ma się w któryś z kolejnych wyborów nienajlepszy wynik, to szukanie powodów czy pretekstów do zmian personalnych, czy do zmian w umowie koalicyjnej, czy w samym składzie rządu, to chyba trochę jest raczej informacja medialna - powiedziała.

- Premier Donald Tusk, który odpowiada za skład rządu, jeżeli będzie podejmował takie decyzje, to będzie weryfikował pracę poszczególnych ministrów - dodała.

Autorka/Autor:ks/kab

Źródło: TVN24