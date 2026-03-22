Sejm zajmie się "poprawioną" wersją prezydenckiego projektu? Czarzasty i Kosiniak-Kamysz "wymienili SMS-y"

Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Nieoficjalnie: Sejm ma zająć się "poprawioną" wersją "polskiego SAFE"
Źródło: W kuluarach TVN24
Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz wymienili się SMS-ami, projekt PSL-u ma być procedowany - mówiła w programie "W kuluarach" TVN24 dziennikarka Maja Wójcikowska. Chodzi o "poprawioną" wersję prezydenckiej propozycji "polskiego SAFE 0 procent", którą Karolowi Nawrockiemu ma być potem trudniej zawetować.

Lider PSL i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w piątek, że jego klub złoży swój projekt ustawy o przeznaczeniu środków z Narodowego Banku Polskiego na kwestie związane z bezpieczeństwem. Ma on być "poprawioną" wersją prezydenckiego projektu "polski SAFE 0 procent".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że projekt prezydenta nie będzie procedowany ze względu na poważne wątpliwości konstytucyjne.

Według nieoficjalnych informacji dziennikarki TVN24 Mai Wójcikowskiej, marszałek Czarzasty zgodził się jednak procedować projekt, o którym mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz. - Panowie wymienili SMS-y. Włodzimierz Czarzasty miał napisać do Kosiniaka-Kamysza: "oczywiście, pomogę, skieruję ustawę do realizacji, chcę o niej porozmawiać" - przekazała w programie "W kuluarach" TVN24 Maja Wójcikowska.

- Jutro, pojutrze ta ustawa ma pojawić się w Sejmie. Ona jest jeszcze na ukończeniu - mówiła dziennikarka. Tłumaczyła, że projekt PSL-u to zmodyfikowany projekt prezydencki, aby Karol Nawrocki "był bardziej skłonny go podpisać".

"Niedoróbki", "braki formalne", zmiana w ostatniej chwili

Patryk Michalski

Ustawa, która ma być trudna do zawetowania

W projekcie PSL-u zmienia się to, co wzbudzało obiekcje sejmowych konstytucjonalistów, a mianowicie nieuzasadniony wpływ ludzi prezydenta na wydatkowanie środków.

- Plan Pałacu Prezydenckiego był taki, żeby w ramach tej propozycji prezydenta, związanej ze środkami z NBP, stworzyć tam taką radę. I w tej radzie będzie tak rozkład głosów wyglądał, żeby żadnej decyzji bez prezydenta i jego ludzi nie można było podejmować. Czyli już nie rząd rządzi, jak wynika z konstytucji, tylko trzeba to, co [chce - red.] Pałac Prezydencki - komentował prowadzący program dziennikarz TVN24 Radomir Wit.

- Zresztą nie pierwszy raz jest próba przejęcia nie swoich kompetencji - wtrącił reporter TVN24 Bartłomiej Ślak.

W prezydenckim projekcie ustawy środki z NBP trafiałyby do Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych (PFIO). Miałby on dwa organy: Radę Funduszu i Komitet Sterujący. W każdym z nich byłoby pięciu członków, trzech ze strony rządowej, a także przedstawiciel prezydenta oraz przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli organu podległego prezydentowi.

Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?
Zero procent, zero zysków. Czy NBP ma środki na polski SAFE?

Ponieważ decyzje w tych organach zapadałaby większością 2/3 głosów, to w praktyce każda wymagałaby poparcia minimum czterech członków, a zatem co najmniej jednego de facto przedstawiciela prezydenta. Zgodnie z konstytucją o wykorzystaniu środków budżetowych decyduje Rada Ministrów. Chociaż PFIO nie byłby formalnie częścią budżetu, to takie rozwiązania prawne budzą wątpliwości konstytucjonalne.

Środki dla policji i Straży Granicznej

Jak przekazała Maja Wójcikowska, w projekcie PSL-u jest także przewidziane, aby środki wypracowane przez NBP mogły zostać wydane nie tylko na uzbrojenie Wojska Polskiego, ale także na doposażenie policji i Straży Granicznej. To właśnie między innymi po to była ustawa wdrażająca SAFE, gdyż obecne prawo utrudnia takie ich rozdysponowanie.

- Ja słyszę w koalicji, że to jest taki win-win - mówiła Wójcikowska. - Z tego, co słyszę, to ma być taki projekt, który prezydent powinien zaakceptować, albo przynajmniej być w trudnej sytuacji [żeby zawetować - red.] i żeby i Prawo i Sprawiedliwość za nim głosowało, i prezydent - dodała.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował 12 marca, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Według zapowiedzi rządu, weto nie uniemożliwi skorzystania z tych środków, ale może utrudnić przekazanie ich policji i Straży Granicznej.

Unijny SAFE dla Polski to około 43,7 miliarda euro (prawie 190 miliardów złotych) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek. Według deklaracji rządu 89 procent środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Policja apelowała o SAFE. Wiemy, co straci

Robert Zieliński
"Rosjanie mogą się cieszyć". Kto straci najwięcej na wecie Nawrockiego?

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz na wicepremiera? "W koalicji usłyszałam: z czym do ludzi?"
Pełczyńska-Nałęcz na wicepremiera? "W koalicji usłyszałam: z czym do ludzi?"

Autorka/Autor: Filip Czerwiński

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Czytaj także:
imageTitle
Polka uradowana. "Nie czułam nigdy większej euforii po przekroczeniu mety"
EUROSPORT
imageTitle
Legia uratowała remis z Rakowem, ale nie może się cieszyć
EUROSPORT
Przymrozek, noc
IMGW ostrzega przed przymrozkami. Bez alertów tylko w jednym powiecie
METEO
W kuluarach
"Ta nazwa miała być inna". "Wielki ferment" przed kongresem Polski 2050
W kuluarach
imageTitle
Tomasiak pisze o "szczęściu". Są też nowe informacje z PZN
EUROSPORT
Meksykanie walczą ze skutkami wycieku ropy
Wyciek ropy skaził setki kilometrów wybrzeża. Nie wiadomo, skąd się wziął
METEO
HMŚ
Polki straciły medal na ostatnich metrach
EUROSPORT
imageTitle
Pia Skrzyszowska medalistką mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Sułek-Schubert tuż za podium halowych mistrzostw świata
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
Wizyta prezydenta. "Tego się nie da tak prosto komentować"
Polska
Noc, chmury, zachmurzenie
Nocą przejściowo pojawi się więcej chmur
METEO
imageTitle
Manchester City z Pucharem Ligi. Koszmarny błąd bramkarza Arsenalu
EUROSPORT
Wysadzony most w Libanie
Wysadzają mosty w Libanie. "Preludium do inwazji"
Świat
imageTitle
Widzew nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Zorza polarna na Pomorzu
Zorza polarna może rozświetlić tej nocy niebo nad Polską
METEO
Wypadek w Tarczynie
Zderzyli się przy przejściu. Wielu rannych, lądował śmigłowiec LPR
Polska
Michał Gołaś, dwukrotny medalista paralimpijski
Na mecie był medal. "Byłem bardzo zły i zawiedziony"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Konkurs skoków w Vikersund odwołany
EUROSPORT
Foki
Niezwykły widok nad Bałtykiem. Nagranie
METEO
imageTitle
Tomasiak "w szoku" po zderzeniu z mamutem. "Wgniecenie w kasku"
EUROSPORT
imageTitle
Długa walka o konkurs zakończona porażką
EUROSPORT
Znalezisko z czasów rzymskich
Na polu znaleźli rzymskie monety i amulet w kształcie fallusa
Trójmiasto
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
BIZNES
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
WARSZAWA
Szerpowie nadziei
Kolejna wyprawa szerpów nadziei i "skarbów". "Wystarczy popatrzeć na ich twarze"
Marta Kolbus
imageTitle
Lech Poznań zmierza po mistrzostwo. Kapitalne 45 minut
Najnowsze
Śnieg
Zmiana pogody będzie diametralna
METEO
Donald Trump
Jest ultimatum. Trump "nie ma już odwrotu"
Świat
imageTitle
Kosmiczny finał World Open. Ronnie O'Sullivan pokonany
Najnowsze
Sławomir Mentzen
Duże przywileje, których "szary podatnik nie ma"
Polska
