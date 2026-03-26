Sejm i Senat zajmą się ustawami w sprawie cen paliw. Zapowiedzi Czarzastego i Kidawy-Błońskiej

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o pakiecie "CPN - ceny paliw niżej"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Czarzasty przekazał podczas briefingu w Sejmie, że w czwartek wieczorem zbierze się konwent seniorów, który zdecyduje o rozszerzeniu programu trwającego posiedzenia Sejmu o proponowane przez rząd rozwiązania. - Te ustawy będą procedowane dzisiaj (w czwartek) od godziny 20.30 do godziny 22 - powiedział marszałek Sejmu. Poinformował również, że skierowano prośbę do przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusza Cichonia (KO) o zwołanie posiedzenia komisji w trybie pilnym. - Komisja finansów przygotuje te projekty do drugiego czytania. Drugie czytanie nastąpi jutro (w piątek) o godzinie 9.30. Trzecie czytanie nastąpi o godzinie 11.30 i na tym Sejmie decyzje zostaną podjęte - zaznaczył Czarzasty.

Niedługo później marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że na piątek, o godz. 14 zwołała posiedzenie Senatu. - Jesteśmy gotowi pracować nad ustawami dotyczącymi obniżenia akcyzy i VAT na paliwa - dodała.

Obniżki cen paliw. Premier zapowiada specjalne posiedzenie

Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek projekty, które mają obniżyć ceny paliw na stacjach. Plany rządu mają na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego, wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz związaną z nim blokadą cieśniny Ormuz.

Rządowy pakiet "CPN - ceny paliw niżej" zakłada:

obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent;

obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy;

maksymalną cenę detaliczną na paliwa ustalaną każdego dnia przez ministra energii;

niższe ceny o ok. 1,20 zł na litrze przed świętami.

Premier przekazał też, że w czwartek o godzinie 18 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd podejmie decyzje ws. obniżenia cen paliw.

