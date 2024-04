Sejm zagłosował w sprawie aborcji

W czwartym głosowaniu sejmowa większość była przeciw odrzuceniu projektu ustawy w sprawie dopuszczalności aborcji do 12. tygodnia ciąży. Wniosła go Koalicja Obywatelska. Wniosek o odrzucenie poparło 206 posłów. Przeciwko zagłosowało 222, natomiast 16 wstrzymało się od głosu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że po zakończeniu tej części głosowań zwoła Konwent Seniorów, by uzupełnić porządek obrad i powołać Komisję Nadzwyczajną, która zajmie się teraz tymi projektami. Hołownia zapowiadał już w środę, że jeśli Sejm zdecyduje o skierowaniu projektów ustaw do komisji nadzwyczajnej, to ta komisja zostanie powołana jeszcze w piątek.

Projekty w sprawie aborcji

Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu KO, który zakłada, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Z kolei pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, który "odwraca" wyrok TK z 2020 r.; wprowadza on na powrót do ustawy przepis, zgodnie z którym można przerwać ciążę, gdy "wyniki badań wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu". Byłoby to dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.