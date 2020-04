Sejm za rozszerzeniem pakietu antykryzysowego

Przed przystąpieniem do głosowań przewodniczący komisji finansów Henryk Kowalczyk powiedział posłom, że w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 72 poprawki. Komisja rozpatrzyła wszystkie i zarekomendowała przyjęcie kilku z nich, w większości autorstwa PiS.

Jeżeli chodzi o tarczę finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju, to mogę zadeklarować, że to będzie bardzo prosty sposób uzyskiwania tych subwencji przez przedsiębiorstwa w oparciu o prosty wniosek z bankowości elektronicznej - powiedział w programie "Rozmowa Piaseckiego" prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys: wsparcie z pakietu finansowego będzie uzyskiwane w prosty sposób Jeżeli chodzi o tarczę finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju, to mogę zadeklarować, że to będzie bardzo prosty sposób uzyskiwania tych subwencji przez przedsiębiorstwa w oparciu o prosty wniosek z bankowości elektronicznej - powiedział w programie "Rozmowa Piaseckiego" prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Co znajduje się w nowym pakiecie?

W ustawie znalazły się także przepisy mające ułatwić funkcjonowanie przemysłu drzewnego w dobie koronawirusa. Zgodnie z nimi jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają np. nie naliczać odsetek przy opóźnionych transakcjach handlowych, czy kar umownych za to, że firma do 31 maja br. zrezygnuje z kupna zamówionego wcześniej drewna.

Nowy podatek, który obejmie serwisy VOD

Zmiany dotyczące środowiska akademickiego

W toku sejmowych prac w nowelizacji pojawiły się przepisy dające uczelniom możliwość wprowadzenia zmian w zasadach i terminach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 (chodzi też o zmiany dotyczące przyjmowania na studia laureatów olimpiad). Pojawiła się też możliwość zmian w zasadach rekrutacji do szkół doktorskich. Poza tym nowe przepisy dotyczą zawieszenia spłaty kredytu studenckiego. "Kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego" - napisano w uzasadnieniu. Dodano, że kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.

Ponadto przepisy o rok przesuwają termin umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz przewody doktorskie prowadzone na zasadach sprzed Konstytucji dla Nauki (czyli obowiązującej od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wcześniej był na to czas do końca 2021 r., a teraz - ma być do końca 2022 r. Wydłużony ma być też okres przejściowy, w którym osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy do osiągnięć publikacyjnych zaliczyć mogą artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu czasopism. Nowelizacja umożliwia też instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz korzystanie ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Dotychczasowe przepisy ograniczały Sieci Badawczej Łukasiewicz wykorzystanie środków z subwencji wyłącznie do bieżącej działalności, co utrudniało np. realizację inwestycji. Zmiana doprecyzowuje, że środki z subwencji mogą zostać przeznaczone także na działalność naukową, działania związane z optymalizacją i rozwojem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz na działania związane z restrukturyzacją instytutów Sieci.