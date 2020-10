Sejm wznowi odroczone posiedzenie. W harmonogramie projekty o walce z epidemią i informacja premiera

O godzinie 9 w środę Sejm wznowi odroczone we wtorek obrady. Posłowie mają się zająć projektami dotyczącymi walki z koronawirusem, a także wysłuchać informacji premiera na temat przygotowania Polski na kolejną falę pandemii COVID-19.

We wtorek na początku posiedzenia Sejmu szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk złożył wniosek o odroczenie obrad, aby posłowie mogli zapoznać się z projektem PiS w sprawie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19, który miał być procedowany. Projekt wpłynął do Sejmu w poniedziałek późnym popołudniem.

Prawo i Sprawiedliwość przegrało to głosowanie - wniosek opozycji został przyjęty przez Sejm , obrady zostały odroczone. W głosowaniu nie wzięło udziału 28 posłów PiS.

Sejm rozpatrzy projekty o walce z epidemią i wysłucha informacji premiera

Projekt PiS zakłada wyłączenie odpowiedzialności karnej za działania lecznicze medyków, gdy są one podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19. Ponadto osobom skierowanym do walki z koronawirusem ma przysługiwać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższe niż 200 procent (teraz jest to 150 procent) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.