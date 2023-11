Sejm nowej kadencji będzie kontynuował pierwsze posiedzenie

Sejm wznowi we wtorek pierwsze posiedzenie. Posłowie tego dnia wybiorą członków sejmowych komisji i Trybunału Stanu. Z kolei w środę odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro.

Sejm we wtorek o godzinie 12 wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Posłowie mają wybrać członków większości sejmowych komisji, w tym również - co jest ujęte w odrębnych punktach harmonogramu posiedzenia - wyłonić członków komisji do spraw Unii Europejskiej, etyki poselskiej oraz do spraw służb specjalnych.